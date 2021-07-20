連15凍 7月中國LPR一年：3.85%，五年以上：4.65%

周二 (20 日) 中國人民銀行公布 7 月 LPR(貸款市場報價利率) 報價，維持一年期利率 3.85%，五年期以上種類利率 4.65% 不變，已是連續第 15 個月未做調整，符合市場預期。

資料來源: 中國外匯交易中心暨全國銀行間同業拆借中心

影響 LPR 重要因子的 MLF 利率，雖然在上周人行展延的操作中沒有變化，但人行意外實施全面性降準，市場仍關注這個月 LPR 報價會不會出現調降的可能性。

光大證券認為不調整 LPR 主要是基於商業原則，一是這次降準改善市場資金成本約人民幣 130 億元，初步估算對綜合負債成本率改善幅度不足 1 BP。第二則是從月度變化來看，6 月 20 日～7 月 16 日，公股行庫 NCD 利率下滑 20 BP，淨融資約人民幣 2200 億元，改善公股行庫綜合負債成本幅度小，並不足以驅動 LPR 報價出現 5 BP 的修正。

第三是存款利率報價制度改革，主要有利於 1 年以上定期存款和大額存單，但活期和 1 年以內利率相對穩定，作為 LPR 報價機構的公股行庫，核心存款成本依然承受壓力。

LPR 報價主要是由中國 18 家銀行，每月 20 日上午 9 點前，以 0.05 個百分點為單位，向中國全國銀行間同業拆款中心提供報價，中國全國銀行間同業拆款中心將扣除最高和最低報價後計算算術平均數，並以 0.05% 的整數倍就最接近數字計算得出。而 MLF 利率則是 LPR 報價的重要參考因素之一。

