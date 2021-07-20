中芯再發逾20億人民幣激勵奬金 梁孟松等四人最受惠

中芯 (981-HK) 周一 (19 日) 晚間公布再發員工激勵股票，以 A 股股價不到 4 折，每股人民幣 20 元向近 4000 名員工授予 6753.52 萬股限制性股票，約當發出人民幣 20 億元激勵獎金。

這此發放的激勵股票，約占中芯總股本 0.85%，依昨 (19) 日收盤價人民幣 51.8 元來算，這部分市值達人民幣 34.98 億元。具體的獎勵措施為取得授予權的員工只要以每股人民幣 20 元的成本，就可以買到現價約人民幣 52 元的股票，當於打四折授予員工，差價就是完全給員工的獎勵。扣除人民幣 20 元的成本，等於變相發放人民幣 21.48 億元的奬金。

中芯這次推出的股權激勵計劃，公司四位高階主管是最大受惠者。公告顯示，中芯國際董事長周子學、副董事長蔣尚義、聯席 CEO 趙海軍以及聯席 CEO 梁孟松等四位均獲得 40 萬股股權激勵，相當於發放人民幣 1272 萬元獎金。

去年年底中芯爆發震驚中國半導體業的消息，即為中芯先進工藝立下汗馬功勞的梁孟松直言要離職。隨後在中芯強力慰留之下，梁孟松打消辭職念頭。同時他的年薪從 34 萬美元一口氣上漲至 153 萬美元。此外中芯還贈予一戶價值約人民幣 2250 萬元的豪宅。

從中芯年報來看，梁孟松 2020 年在中芯的總薪資為 493 萬美元，是所有董事高層中最多的。

不過，自從梁孟松加入中芯後，短短三年期間，讓中芯達到其它公司要花 10 年才能完成的五個世代技術開發，使中芯實現 28nm、14nm 量產，完成 7nm 的技術開發，只等待 EUV 設備的建置。

