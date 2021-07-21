〈鄭州水災〉豪大雨不停 空陸交通癱瘓 富士康：營運一切正常

本周一 (19 日) 開始中國河南省鄭州多個地區遭遇暴雨侵襲，受到極端氣候影響，鄭州機場宣布今 (21) 日中午前飛機不得降落。而在過去 12 小時中，鄭州機場只有 15 個航班起飛，298 個航班取消。周二 (20 日) 晚間，富士康對外表示目前鄭州三個廠區營運正常。

由於鄭州是全球消費性電子的生產重鎮，在暴雨衝擊之下，當地鄭州知名企業的營運情況格外受到外界關注，特別是富士康。針對暴雨的影響，富士康昨日晚間稱工廠營運正常，會持續關注情況。

(圖片: AFP)

富士康集團在鄭州有三個廠區，分別是鄭州航空港廠區、經開區廠區、中牟縣廠區。鄭州廠區是富士康為蘋果生產 iPhone 的主要基地，有超過 90 條生產線，約 35 萬名員人，全球約一半的蘋果手機都來自鄭州的富士康工廠。

河南省部份地區遭受到史上罕見的暴雨，鄭州市多個國家級氣象觀測站日均降雨量突破有記錄以來最高值。受到強降雨影響，河南省鄭州市二七區郭家咀水庫水位快速飆漲，當地已提前疏散水庫下游民眾。截至周三 (21 日) 凌晨 6 時，二七區郭家咀水庫未發生潰堤現象。

同時因應河南省的現況，中國國家防汛抗旱總指揮部決定將防汛三級應急響應提升至二級。中國國家防汛抗旱總指揮部秘書長、應急管理部副部長兼水利部副部長周學文帶隊的工作組前往現場，指導當地展開防汛救災工作。

