【日盛投顧】盤前分析

◆盤勢分析

1. 周一美股早盤因疫情升溫，市場疑慮將阻礙經濟復甦，道瓊指數一度重挫超過八百餘點，尾盤雖跌幅縮小，但收盤四大指數漲跌幅仍介於 - 2.09%~0.07%。能源、航空股走弱，科技股也僅有 NVIDIA、AMD 少數個股收紅。台積電、聯電等 ADR 收黑。

2. 受到上周美股重挫影響，周一台股跳空低開，早盤指數一度回測 17700 點大關，但隨即量縮回穩，收盤指數跌勢收斂，最終收在 17,895.25 點，下跌 106.00 點，跌幅 0.59%。

3.OTC 指數開平走高，鋼鐵、化工與光電族群漲幅最大，收盤上漲 0.96 點，收在 221.96 點，表現優於加權指數。

4. 權技術面與籌碼面：

(1) 均線：周一台股開低震盪，失守 5 日均線。

(2) 量能：成交量 4,718.21 億元，後續仍以價量同步為宜。

(3) 技術指標：日 KD 指標轉為死亡交叉、MACD 柱狀零軸之下走低。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 - 452.86 億元；外資 - 424.05 億元、投信 - 13.61 億元、自營商 - 15.21 億元。

5. 半導體族群：代工大廠 2330 台積電與 2303 聯電表現不佳，拖累大盤表現。矽晶圓、磊晶的 6182 合晶、3016 嘉晶則逆勢走揚。

6.IC 設計：6104 創惟公布單月賺 0.45 元，股價再創波段新高；下半年 MCU 吃緊難解，4952 凌通、6202 盛群股價表現佳。下半年即將進入旺季的 5471 松翰、8261 富鼎強攻漲停。

7. 太陽能：有反映漲價，太陽能族群 2406 國碩、3686 達能、4943 太極、3576 聯合再生、6244 茂迪及 6443 元晶股價全面紅通通。

8. 鋼鐵：整理多日，小型鋼廠轉強，2030 彰源、2010 春源、2020 美亞、2022 聚亨、2032 新鋼早盤震盪走高。

9. 操作建議：近期加權指數高檔震盪，類股輪動快速，短線恐怕陷入高檔整理震盪，但偏多格局未變，建議月線 (約 17600 點) 未跌破前，仍偏多操作為宜。短線部分個股漲多震盪加劇、建議慎防追高風險，選股方向除了原物料外，即將進入旺季的電子族群可逢低布局，資金多面向投放，切勿過度集中特定類股。高

10. 塞港雪上加霜 高運價回不去：2609 陽明 19 日法說會釋出偏多訊息，稱四大瓶頸未解，供需缺口持續擴大，下半年海運運價可望維持高檔！陽明指出，隨著歐、美、澳洲進入傳統旺季，全球塞港造成船期延誤、缺櫃、缺艙情況愈加嚴重，近期萊茵河支流水患，更讓歐洲塞港雪上加霜，全球供應鏈吃緊，持續推升運價，航運業肯定受惠。

11. 閎康 Q2 獲利 1.79 億創新高：3587 閎康 19 日公告第二季自結獲利，合併營收 8.10 億元，歸屬母公司稅前盈餘 1.79 億元創下歷史新高，每股稅前盈餘 2.91 元優於預期，累計上半年每股稅前盈餘達 4.98 元。閎康對下半年營收及獲利成長抱持樂觀看法。

12. 順達上半年每股稅後賺 3.07 元：電池模組廠 3211 順達公布上半年自結損益，第二季稅後純益 2.28 億元，每股稅後純益 1.55 元，與今年第一季持平，但年減 48.88％，累計今年上半年稅後純益 4.53 億元，與去年上半年獲利 5.38 億元相較，衰退 16％，累計順達上半年每股稅後純益 3.07 元。筆電產業今年以來一路處於缺料狀態，導致上游供應鏈第二季業績不如預期，目前筆電供應鏈雜音仍多，不過第二季壓低比較基期，加上第三季為傳統旺季效應，下半年營運有機會拼回升。

