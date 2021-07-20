〈房產〉高雄豪宅租金投報率 農十六特區超車巨蛋商圈

實價登錄揭露，位在高雄農十六豪宅特區「國王城堡」23 樓戶，119 坪 3 房 2 廳 3 衛含 1 車位，今年 3 月以每月租金 11.8 萬元，登上高雄 2020 年至今豪宅租金排行冠軍，且毛投報率達 6%，超越巨蛋商圈店面平均 2% 投報率，以及一般住宅租賃 3-4% 報酬。

除租金高，市場專家分析，豪宅投報率也亮眼，屋主 2018 年僅以總價 2450 萬元二手買入，不含裝潢家電成本計算，毛投報率達 6%，而這不但超越高雄黃金商圈，巨蛋商圈店面平均約 2% 的投報率，更勝一般住宅租賃 3-4% 報酬，另外估算其房價租金比，也僅約 17 倍，換句話說，在穩定收租下，屋主只需當 17 年包租公就可財富自由。

台灣房屋高雄農十六加盟店店東盧長成認為，「國王城堡」樓高 36 樓採巴洛克式全崗石外觀，為知名建商興富發作品，高樓層又是百坪以上空間，以農十六豪宅月租每坪單價 800-1000 元左右行情來看，這一戶租金屬合理範圍，不過，每月動輒 10 萬元的租金，客層多為外商或本地企業方才有力承租，做為外派高階主管宿舍之用，一般租期約 3 年起跳。

根據統計，高雄近一年，月租達 9 萬元以上的豪宅出租毛投報率排行，除了月租金與投報率雙奪冠的「國王城堡」，第二名由位於前金愛河特區的「京城凱悅」拿下，同樣也是 23 樓戶，每月租金 10 萬元，毛投報率為 4%，其它包括鼓山區「華人匯」、「帝品苑」，苓雅區的「都廳苑」、「文化高峰會」，每月以月租 9 到 9.5 萬元不等，各有 3-4% 投報率，名列高雄豪宅出租投報優等生。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，豪宅總價高，家電裝潢成本都不低，在台北租金投報率通常都在 1.2-1.8% 之間，並不亮眼，而南部豪宅居住空間大，更顯氣派，因房價成本較低，豪宅市場投報率約 3% 起跳，去年疫情爆發後，不少高階台幹回台，不僅帶動高端租賃需求，也相對引起北客錢進南台灣置產豪宅的興趣。

張旭嵐並指出，一般豪宅多為毛胚交屋，如要符合高端客層對住屋品質的要求，另外投資每坪 10~15 萬的豪華裝潢，和高級家電成本，投報率會再縮水，不過多數的高資產族，看上的是豪宅增值空間，雖然房地合一稅 2.0 上路干擾，但富豪現金豐沛，因此在租金符合期待下，更是樂得在北中南豪宅市場中長期布局。