永豐金看好今年牛轉乾坤 估台灣GDP可達4.64%

永豐金控 (2890-TW) 今 (20) 日召開股東會，董事長陳思寬表示，展望未來，永豐金將延續「強化資產配置」等五大經營主軸。總經理朱士廷補充表示，今年是牛年，可望是牛 (扭) 轉乾坤的一年，樂觀預估今 (2021) 年 GDP 將有 4.64%。

永豐金會中通過每股配發 0.7 元現金股利。今年因防疫考量，除了主場地外，還規劃了五個副場地，將股東分流，共 10 多名股東到場。

陳思寬表示，永豐金去 (2020) 年合併稅後純益 122.41 億元，每股稅後純益 1.09 元、股東權益報酬率 8.05%，躍居同業前段班，至去年底每股淨值為 13.83 元，合併資產突破 2 兆元大關，寫下新里程碑，年成長率高達 16.92%，顯示去年採行的經營主軸已見成效。

陳思寬進一步表示，永豐金將「強化資產配置、提升手續費收入、衝刺海外收益、數位轉型聚焦科技、永續發展與風險控管」等，五大經營主軸，以因應瞬息萬變的經營環境。

朱士廷則表示，今年是牛年，可望是牛 (扭) 轉乾坤的一年，上半年雖受疫情影響，但隨著疫苗擴大施打，經濟活動已陸續恢復正常，預期全球經濟將由 2020 年的 - 3.5% 轉為 5.5% 的正成長。

在台灣方面，由於電子與資通信產品訂單暢旺，預期今年出口續有良好表現；加上因為疫情因素，國外旅遊尚未解禁，國人可望將國外消費轉向國內，民間消費將大幅提升；且國內投資動能持續，預估台灣今年全年 GDP 可望有 4.64% 的成長。