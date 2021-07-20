和大調漲5-10%售價反映成本 看下半年樂觀

汽車傳動系統製造廠和大 (1536-TW) 今 (20) 日召開股東常會，和大總經理陳俊智指出，已和約 80% 客戶達成漲價協議，調漲幅度約 5-10%，可緩和成本壓力，隨著全球電動車長期爆發性成長趨勢，對下半年營運樂觀。

和大是目前將零件銷至歐美 OEM 廠比例最高的傳動系統專業製造商，生產規模大幅領先同業，和大表示，在台產製的零組件相對具備價格競爭力、品質良好，得以在汽車國際大廠的供應鏈逐漸提升占有率，看好國內廠商在汽機車零組件市場上仍有相當大的發展空間。

和大強調，重視全球電動車未來爆發性成長趨勢，正積極搭上各大國際車廠轉型電動車的商機，包括歐系、日系和中國等地的電動車零組件開發，作為未來產品行銷策略的另一戰場。

為因應電動車長期成長，和大新建嘉義大埔美三廠於 4 月取得使用執照，下半年機台將陸續到位，預計先啟動 4 條自動化 AI 智能產線供應美國電動車皮卡製造，最終規劃為達到 12 條生產線，可支應客戶往後新訂單。

另外，和大於股東會中也通過將配發現金股利共 1.1 元，包括盈餘配息 0.84 元以及資本公積發放現金每股 0.26 元。