IC設計新兵安格7/26起競拍 每股底價76.52元

IC 設計廠安格 (6684-TW) 配合上櫃前公開承銷作業，辦理現增發行新股 2920 張，其中 1986 張採競拍，競拍期間為 7 月 22 日至 26 日，競拍底價為 76.52 元，預計 7 月 28 日開標，並於 30 日至 8 月 3 日辦理公開申購。

安格第一季營收達 1.37 億元，年增 272%，毛利率 55%，年增 4 個百分點，稅後純益 0.28 億元，不僅較去年同期虧轉盈，單季獲利已達去年全年的 69%，每股稅後純益達 1.36 元。

安格轉換晶片應用終端為筆電、平板、手機、顯示器等外接裝置，如 Dongle、Docking 等產品，可針對不同客戶進行少量多樣的客製化服務、產品相容性高，已獲得小米、華為、聯想及歐美消費電子大廠採用。

安格表示，由於全球疫情流行，遠距辦公、教學成為市場趨勢，尤其居家辦公為多工處理視訊、文件等，勢必增加工作畫面，帶動電腦連接器需求，推升公司高速傳輸介面晶片銷售量。

受惠遠距需求帶動，電腦周邊轉換晶片銷售暢旺，安格下半年取得產能與上半年相當，整體營運可望維持高檔，預計最快 8 月中旬掛牌。