電子業擴大營運助攻 公發公司上半年籌資4689億元創新高

金管會今 (20) 日公布公開發行公司上半年籌資狀況，證期局副局長郭佳君表示，隨著景氣復甦、經濟往正向發展，推升上半年籌資申報生效案件總計有 170 件，金額為 4689.76 億元，創歷史新高，其中，光是電子業為了擴大營運，增資占比就超過四成。

據統計，今年上半年度，公開發行公司國內募資申報生效案件計有 166 件，金額為 3974.05 億元，加上海外募資申報生效案件計 4 件，金額 715.71 億元，整體來說，籌資申報生效案件總計有 170 件，金額為 4689.76 億元，不僅創歷史新高，且較去年同期的 129 件、4281.57 億元，分別增加 31.78%、9.53%。

郭佳君表示，公募金額創歷史新高，主要是景氣復甦、往正向發展，且電子業增資比較大宗，使增資金額創歷史新高，多達 42% 都是電子業籌資，包括電子零組件、半導體等；占比第二大是其他業 15.98%，主要是台電增資 357 億元；第三大比重是運輸業 13.23%，主要是航運業，陽明海運增資 157.44 億元居冠。

而私募部分，上半年度公開發行公司辦理私募案件共 42 件，金額為 229.17 億元，占公私募合計金額的比重為 4.66%，較去年同期 54 件，金額 169.31 億元，件數減少 22.22%，金額增加 35.35%，主要是因今年上半年台銀人壽有一檔私募普通股 110 億元所帶動。

累計今年上半年，公開發行公司辦理國內募資申報生效案件募集金額占總募集金額的 84.74%，海外募集金額占總募集金額的 15.26%，顯示企業仍以國內募集資金為主。

若以籌資後資金用途來看，郭佳君表示，上半年公發公司辦理國內現金增資及發行公司債的資金用途，以償還債款及擴充廠房設備為大宗，其中，償還債款金額 1993.22 億元、占比超過 5 成；而擴充廠房設備金額 1481.67 億元、占比達 37.19%，雙創歷史新高。

另資金用於擴充廠房設備及充實營運資金的金額及比重，均較去年同期增加，顯示國內經濟環境正向發展，企業有擴大營運及生產規模的需求。