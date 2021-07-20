6公股行庫股東會登場 景氣展望中性偏樂觀

兆豐金 (2886-TW)、第一金 (2892-TW)、華南金 (2880-TW)、合庫金 (5880-TW)、彰銀 (2801-TW) 與台企銀等 6 家公股銀同時在今 (20) 日召開股東常會，提到景氣展望，儘管有本土疫情干擾，但看好我出口動能表現，行庫對景氣看法偏向樂觀，看好疫情過後景氣有望復甦。

受本土疫情影響，今年上市櫃公司股東會不僅延後至 7 月登場，為因應防疫需求，更有志一同將股東會召開地點移師至戶外，部分公司索性遠離市中心，技術性減少人潮聚集。

第一金董事長邱月琴認為，雖有本土疫情短暫影響內需市場表現，但今年以來出口表現屢創佳績，加上集團積極開拓海外市場，因此仍看好今年金控獲利表現。

兆豐金董事長張兆順說，過去一年在疫情、降息與紓困等影響，讓以銀行為主體的金控業者經營環境面臨挑戰，所幸金控靠著共同行銷，以及存放款業務、財富管理、數位金融等業務，維繫獲利動能，也繳出不錯的成績。

張兆順說，面對國內外金融情勢變化，將在暨有基礎上繼續提升業務核心競爭力，並加速推動集團數位轉型，落實法遵、洗防打擊資恐及內稽內控作業，提升相關資訊、數位科技與風險管理系統。

合庫金董事長雷仲達則說，合庫金將持續鞏固核心競爭優勢，並進一步提升財務操作績效，優化資產運用效益，創造獲利成長動能；此外，金控也將深化風險內控管理，培育多元專業人才。

往年煙硝味十足的彰銀股東會，在公民股兩大股東協議「分手」後，今年股東會議事流程也變得和平順暢，彰銀董事長凌忠嫄於會中表示，彰銀今年獲利動能及業務量提升，並全力加速發展線上金融服務及推出網購信用卡，在疫情下積極挑戰年度目標為股東創造最大價值。