IC設計新兵安格下半年營運高檔 8月中轉上櫃

IC 設計廠安格 (6684-TE) 明 (14) 日即將舉辦上櫃前業績發表會，公司表示，受惠遠距需求帶動，電腦周邊轉換晶片銷售暢旺，下半年取得產能與上半年相當，整體營運可望維持高檔，最快預計 8 月中旬掛牌。

總經理藍世旻指出，由於全球疫情流行，遠距辦公、教學成為市場趨勢，尤其居家辦公為多工處理視訊、文件等，勢必增加工作畫面，帶動電腦連接器需求，推升公司高速傳輸介面晶片銷售量。

安格第一季營收達 1.37 億元，年增 272%，毛利率 55%，年增 4 個百分點，稅後純益 0.28 億元，不僅較去年同期虧轉盈，單季獲利已達去年全年的 69%，每股稅後純益達 1.36 元。

藍世旻表示，安格現階段主力產品為 USB Type C、DisplayPort 視訊轉換晶片，其中，USB Type C 產品線自成立以來業績年年成長，為高毛利產品，在現今各家產能緊張下，也將資源用於獲利表現較好的產品，帶動整體產品組合優化。

安格轉換晶片應用終端為筆電、平板、手機、顯示器等外接裝置，如 Dongle、Docking 等產品，可針對不同客戶進行少量多樣的客製化服務、產品相容性高，已獲得小米、華為、聯想及歐美消費電子大廠採用。

安格主要投片在 0.11 微米的銅製程，供應商為中芯，0.18 微米的高壓製程則投片在 X-FAB，封測供應商則為超豐 (2441-TW)、華泰 (2329-TW)，在整體供應鏈吃緊狀態下，今年也進行轉製程規劃，預計今年將投入 0.11 微米的鋁製程、55 奈米的混合製程。