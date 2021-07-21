〈亞洲生技大會〉台生技業投資金額創近年新高 疫情催化產值持續增加

2021 年亞洲生技大會 (BIO Asia-Taiwan 2021) 今 (21) 日舉行線上開幕儀式，台灣生物產業發展協會理事長吳忠勳表示，疫情凸顯生技產業的重要性，據統計，去年全年台灣生技產業產值已達 6000 億元，年增 7.4%，其中產業投資金額更攀升近 700 億元，創近年新高，在疫情持續發展下，台灣生技產業的產值有望持續攀升。

大會主席李鍾熙表示，今年亞洲生技大會主題為「疫情中生技產業再出發」，共邀請上百位講者，演講主題包含疫情控制、先進治療方法、數位健康及區域投資合作等，針對近期在疫情衝擊下，找到新發展方向。

另外，歐、美、亞、澳有超過 500 家廠商，參與線上展覽與公司展望說明會；一對一媒合會約有 500 間公司報名參與，並已安排超過 2000 場次。

吳忠勳也說，生技產業涵蓋四大領域，分別為製藥、醫療器材、應用生技及健康福祉，據統計，2020 年生技產業產值為 6011 億元，其中醫材雙位數成長，製藥、應用生技與健康福祉也有 3-5% 年增幅。

吳忠勳指出，台灣 2007 年發布生技新藥產業發展條例，鼓勵廠商投入生技新藥開發，導引資金及技術到生技新藥公司，並針對新藥公司提供技術研發、人才培訓、法人股東等方面進行租稅抵減優惠。

截至今年 6 月底，台灣共審定 154 家生技新藥公司、審查品項達到 401 項，其中 53 項取得上市許可證，預期對生技業貢獻可逐年增加。

副總統賴清德致詞提到，COVID-19 影響全世界，今年 5 月台灣面臨 COVID-19 和 Delta 變種病毒侵襲，現在疫情已大致控制住，未來如何藉由此次危機超前部署、全面檢視台灣防疫體系，盤點台灣生技產業的優勢與劣勢，為下一次危機預做準備，是台灣要努力的重點。

賴清德說，期盼透過這次生技大會，強化亞洲生醫產業發展，促進國際合作，讓台灣在世界生醫產業中，扮演更積極的角色，進一步提升對全球健康貢獻。