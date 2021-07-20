外資狙擊鋼鐵與航運族群 大賣貨櫃三雄共超過4萬張

台股今 (20) 日電金、傳產權值股一面倒，開低走低，終場大跌 260.51 點，收在 17528.74 點，摜破月線。外資大舉倒貨鋼鐵、貨櫃三雄與面板雙雄，中鋼遭大賣 3.8 萬張，貨櫃三雄共遭賣超逾 4 萬張。

觀察三大法人動向，外資再度大砍 256.19 億元，連續賣超 3 個交易日 ；投信賣超 17.73 億元；自營商也賣超 83.76 億元，共賣超 357.92 億元。

期貨方面，外資增持空單 2585 口，空單未平倉口數增至 36438 口；投信增持空單 845 口，多單未平倉口數降至 1066 口；自營商增持多單 157 口，多單未平倉口數增至 18980 口。

外資買超部分，買超張數均不超過 6000 張，買超元大滬深 300 正 2 5747 張，光磊、台玻、日月光投控、漢磊獲買超逾 4000 張，PCB 族群的華通獲買超近 5000 張，金像電、欣興獲敲進超過 3000 張。

外資賣超方面，大舉倒貨鋼鐵、航運與面板雙雄，鋼鐵股中鋼遭大賣 3.8 萬張、燁輝 1.2 萬張、大成鋼逾 6000 張；貨櫃三雄陽明、長榮與萬海，分別遭賣超 2.3 萬、1.4 萬、7816 張；面板雙雄群創、友達，各遭賣 2.5 萬、1.2 萬張。

電子股華邦電、緯創均遭賣超 1.3 萬張，旺宏 1.1 萬張，聯電 1 萬張；金融股方面，開發金遭賣超 1.3 萬張，新光金 1 萬張。

法人指出，受國際股市重挫影響，台股多頭架構遭破壞，加上外資近期操作動向偏空，且融資餘額仍處於高檔水位，短線需待籌碼沉澱整理後，多方才可望再發動攻勢。