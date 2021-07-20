〈台股盤後〉電金傳產權值股一面倒 摜破月線險守17500點

市場憂心 Delta 變異株恐造成新一波疫情再起，美股道瓊周一重挫超過 700 點，台股今 (20) 日同步「嚇跌」，電金、傳產權值股一面倒，航海王也遭賣壓襲擊，資金轉進疫苗概念股與生技族群，指數開低走低，終場大跌 260.51 點，收在 17528.74 點，成交量約 4687 億元，摜破月線，險守 17500 點關卡。

電子權值股走勢震盪，台積電開高走低，早盤一度翻紅後再下挫，小跌 0.17%，收 581 元，但未跌破昨日低點 578 元；鴻海一路處於盤下，下跌 1.71%，收 114.5 元，跌破月線；聯發科相對強勢，早盤開高後維持平盤附近震盪，小漲 0.1%，收 920 元，漲幅超過 0.6%；日月光投控、廣達同步站穩盤上。

Delta 變異株恐掀起新一波疫情，部分國家祭出新一波防疫措施，市場憂心疫情恐再度衝擊經濟，疫苗、生技族群逆勢走強，重獲資金青睞，高端疫苗、國光生、基亞、亞諾法、台康生、合康生、雃博強攻漲停，加捷生醫也大漲逾半根停板。

航運族群再遭襲擊，貨櫃三雄陽明、長榮、萬海同步重挫超過 8%，志信、榮運均大跌超過 7%，中航、新興、中櫃、台航、慧洋 - KY 同步下挫逾 4%。

資金雖撤出電子股，IC 設計族群仍獲青睞，通嘉、安國、迅杰亮燈漲停，類比科、凱鈺大漲逾 8%，鑫創、佑華、禾瑞亞、太欣、旺玖漲幅都超過 3%。

法人指出，受國際股市重挫影響，台股多頭架構遭破壞，加上外資近期操作動向偏空，且融資餘額仍處於高檔水位，短線需待籌碼沉澱整理後，多方才可望再發動攻勢。

