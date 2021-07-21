比特幣跌破3萬美元重要支撐 分析師：2.7萬美元才是關鍵

美股經歷日前 Delta 病毒的血洗後周二（20 日）略有反彈，然而比特幣跌破 3 萬美元之後未能跟著回升，機構投資人認為該整數價位雖然是重要支撐，不過第二個支撐點 2.7 萬美元才是左右比特幣長期走勢的關鍵。

其他加密貨幣包括以太幣、萊特幣、狗狗幣等周二也呈一面倒狀態。

New Street Advisors 創辦人 Delano Saporu 日前接受 CNBC 節目專訪時表示，未來比特幣將面臨更深的跌幅。

Saporu 周二在節目上說道：「我認為比特幣還有更深的下探空間，價格可能介在 2.2 萬至 1.7 萬美元之間，大約是去年 12 月 20 日的價格區間。」不過他也表示，在比特幣價格探底後會有上漲空間。

雖然部分在比特幣高點時進場的投資人會相當痛苦，但 Saporu 認為對長期投資加密貨幣的投資人來說，現況是有利可圖的。

他說：「很多人在當時都秉持錯誤想法，為快速獲利都在價格處於高位時搶進場。」

Fairlead Strategies 創辦人 Katie Stockton 表示，比特幣投資人的壓力恐怕還會持續下去。她說：「跌破 3 萬美元的價格就意味著跌破盤整階段的底線，如此一來是我所說的『淘汰時機成熟』。」

根據 Stockton 的說法，所謂「淘汰」是指「假跌破」，即價格在跌破支撐後會迅速上漲。她表示在這次下跌後，一旦市場將「弱勢的比特幣持有者趕走」後，比特幣價格有可能迅速反彈。

此外，Stockton 的模型顯示，比特幣價格還在上漲，她也指出第二個支撐點大約在 2.7 萬美元左右，是比特幣未來長期上漲走勢的關鍵支撐。

Stockton 補充說，目前需要看到動能的轉變，證明這一盤整階段已見底。她也預計當比特幣突破 50 日移動均線（目前平均價位為 3.45 萬美元）時，這種情形就會發生。