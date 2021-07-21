日本本田、鈴木受半導體短缺及疫情影響 8月將停工數日

《路透社》21 日 (週三) 報導，日本本田汽車 (Honda)(7267-JP) 及鈴木汽車 (Suzuki)(7269-JP) 於 21 日表示，受到全球性半導體短缺問題等影響，國內一部份汽車組裝廠在 8 月部分日子將停工。

鈴木這次停工，主要是受到全球性半導體短缺問題影響。本田停工原因除了半導體短缺問題，也與印尼、馬來西亞的新冠肺炎 (COVID-19) 疫情再度擴大所導致的汽車零組件調度停擺有關。

本田的鈴鹿製作所 (日本三重縣鈴鹿市) 將於 8 月 2 日到 8 月 6 日之間共停工 5 天時間。該工廠的主要產品有 Fit、Vezel (HR-V)、N-BOX 等車款。

鈴木的相良工廠 (日本靜岡縣牧之原市) 將於 8 月 6 日和 8 月 16 日兩天停工，同公司的湖西工廠 (日本靜岡縣湖西市) 第 2 生產線也會在 8 月 6 日停工。

相良工廠生產 Swift 及 Ignis、Solio 等車款，湖西工廠生產小型吉普車 Jimny、Wagon R 及 Hustler 等。

這兩家公司也都決定，針對今年日本盂蘭盆節，將在 8 月 7 日至 8 月 15 日連休。