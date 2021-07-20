調查：2021上半年 亞洲發往美國海上貨櫃運量創高

《日本經濟新聞》20 日 (週二) 報導， 根據美國調查公司 Descartes Datamyne 指出，2021 上半年從亞洲發往美國的海上貨櫃運輸量，較去年同期增加 40% 至 1003 萬 7218TEU(20 呎標準貨櫃)，創下 2004 年統計開始以來的新高紀錄。此外，2021 年 6 月也創下單月新高，反映出美國國內的消費暢旺，而當前的貨物流通也沒有出現衰退跡象。

2020 上半年因受到新冠肺炎 (COVID-19) 疫情影響，導致亞洲發往美國的海上貨櫃運量大幅下滑，這也是 2021 上半年出現大幅回彈的主要原因。就算與疫情前的 2019 上半年相比，2021 上半年的運量也仍然高出 28%。另外，2021 年 6 月報年增 29%，連續 12 個月優於去年同期。

今年上半年以國家地區來看，占總量 6 成的中國報年增 51%，東南亞國家的越南報年增 47%、泰國報年增 38%，印度報年增 66%。在股市行情走高及補助金發放等的相互影響下，也反映在美國對於家具、家電這類與宅經濟有關的需求上頭。

另一方面，在汽車零件等方面有較高占比的日本，發往美國的海上貨櫃運量只增加 8%，是 10 個主要國家當中，增加幅度唯一停留在個位數的國家。

由於貨物流通量維持在高水準，港口的忙碌情形大概還需要一段時間才有辦法緩解。從以往經驗來看，7 月之後由於美國新學期的開始還有即將進入年底購物季的關係，貨物流通量迎來旺季，運費也很可能繼續維持高檔。