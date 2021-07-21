〈長榮股東會〉總座：下半年市況需求未歇、穩步前行 明年還是蠻樂觀

貨櫃航商長榮 (2603-TW) 今 (21) 日召開股東會，總經理謝惠全指出，去年航運波動劇烈是前所未有，不過，今年上半年市場已「否極泰來、獲利倍增」，看下半年市況是「需求未歇、穩步前行」，第三季傳統旺季確實會比第二季好，第四季不見得比第三季差，明年則「還是蠻樂觀的」。

謝惠全說明，據海運諮詢機構 Alphaliner 近期的報告，今年和明年貨櫃航運市場運能增長率分別為 4.2%、3.2%，貨量增長率 5.8%、4.0%，可見需求大於供給，且受限碼頭運作效率造成供給更緊。

謝惠全認為，受疫情影響，全球海運市場三不五時就會面臨缺工問題，碼頭擁擠將是一個持續性的狀態，使運價可持穩在歷史高點，目前看來，第三季傳統旺季確實會比第二季好。

就過去經驗來看，第四季應該會比第三季差，不過，疫情若再度惡化使碼頭擁擠狀況更嚴重，「第四季也不見得會比第三季差」。

至於航運好光景可延續至何時？長榮認為，市場變化快，好光景可延續至何時很難說，不過，從海運機構的數據和目前的市況氣氛來判斷，展望明年「還是蠻樂觀的」，會在適當時機將適當船舶投放在適當的航線上。