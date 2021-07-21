〈長榮股東會〉將迎首艘2.4萬TEU大船 歐洲線高運價助攻獲利

貨櫃航商長榮 (2603-TW) 今 (21) 日召開股東常會，總經理謝惠全指出，在市場普遍缺艙缺櫃的同時，長榮新船陸續交付，今、明年運能仍可再成長約 15-20%，其中，下個月將迎來首艘 24000 TEU 型船舶，由於近期歐洲線運價飆上史上新高甚至高於美國線，長榮也將把該船配置在亞洲 - 歐洲航線，有助歐洲線競爭力如虎添翼。

長榮今年共交付 33 艘新船，艙位合計增加約 26 萬多 TEU，運能約成長 18%，明年艙位將續增 11%。

謝惠全指出，今年運價較好是歐洲線，但事實上，高運費不代表一定有高毛利，船舶營運成本才是決定能否長期良好經營下去和高獲利的關鍵，若使用 14000TEU 的船舶在歐洲線上，等於處在挨打狀態，因此，航線必須配置主流或之上的船型。

長榮在陸續迎來新船的優勢下，24000 TEU 型船舶將配置在亞洲 - 歐洲航線，而 12,000 TEU 型船規劃配置在亞洲 - 美國線，1800 TEU 和 2500 TEU 型船預計配置在亞洲近洋航線。

由於今年遠歐線運價漲幅較高，長榮歐洲線營收占比已接近美國線，目前美國線和遠歐線占整體營收比重各為約 35%，隨著 24000 TEU 型船舶投入，歐洲線的高獲利動能有助長榮業績再加溫。

長榮目前營運船隊共 201 艘船，運能逾 135 萬 TEU，其中，自有船 115 艘，約 67 萬 TEU，自有船運能占比 49%，至 2025 年前，待交付的新船 (包括租船和自有船) 共 59 艘 (70 萬餘 TEU)。

長榮今年有 33 艘新船交付，截至目前已交付 16 艘，年底前還有 17 艘待交付，而 2022 年和以後 3 年半的期間仍有 42 艘新船待交，合計超過 55 萬 TEU 運能陸續加入船隊。

貨櫃供給方面，長榮強調，配合市場需求及船隊擴增計畫已及早規劃因應，預計今年集團新造櫃和租櫃將達 42 萬 TEU。

另一方面，謝惠全在股東會中也提到，據海運諮詢機構 Alphaliner 6 月最新的統計顯示，全球前 11 大航商第一季平均稅息折攤前利潤率 (EBITDA Margin) 為 44.13%，而長榮高達 54.7%，仍位居前 11 大航商之首。

對於股利政策，謝惠全回應，每年的盈餘分配會綜合考量公司營運狀況、未來的規劃、資本支出和現金流量等因素，並儘可能回饋股東，未來會秉持此原則，以創造股東最大利益。