〈台股盤中〉傳產賣壓湧 台積電孤掌難鳴 指數開高走低跌破昨低

受美股激勵，台股早盤在權王台積電 (2330-TW) 領軍下，指數開高走高大漲逾百點，高點觸及 17707 點，但航運、鋼鐵傳產賣壓出籠股價轉弱拖累，加上電子族群漲幅有限，指數開盤一小時後轉弱、開高走低，最低跌到 17456 點，低於昨日最低 17500 點，盤勢恐持續修正，成交量仍維持 5000 億元水準。

權王台積電早盤上漲 5 元，股價最高來到 586 元，但盤中漲幅略微收斂，股價維持平盤附近整理，在半導體龍頭領軍下，包含富鼎 (8261-TW)、凌陽 (2401-TW)、迅杰 (6243-TW)、新唐 (4919-TW) 等半導體族群盤中先後攻上漲停，光罩 (2338-TW)、麗正 (2302-TW) 盤中也有 7% 以上漲幅，漲勢凌厲。

IC 設計族群股價表現活潑，包括凌陽、安國 (8054-TW)、陞達 (4945-TW)、禾瑞亞 (3556-TW)、應廣 (6716-TW)、鈺創 (5351-TW)、創惟 (6104-TW)、太欣 (5302-TW) 等多檔個股也在資金追捧下先後朝漲停叩關。

汽車族群艾姆勒 (2241-TW) 盤中強漲逾 9%，和大 (1536-TW) 盤中也有 5% 以上漲幅，宇隆 (2233-TW)、為升 (2231-TW) 盤中分別也有 1%~2% 的漲幅。

航運族群今天雖仍有資金行情加持，但貨櫃三雄股價全數轉弱，陽明 (2609-TW)、長榮 (2603-TW) 盤中同步下挫，陽明大跌逾 5%，今天擺脫處置股票的長榮也大跌逾 3%，萬海 (2615-TW) 也在平盤下整理。

鋼鐵股早盤雖有部分買單追價，但不敵漲多獲利了結壓力，部分個股包括中鋼 (2002-TW)、第一銅 (2009-TW)、聚亨 (2022-TW)、豐達科 (3004-TW) 等股價全都翻黑。

整體而言，目前台股有轉進基期低的中小型股趨勢，尤其與車用相關族群，可望受惠於解封而帶動需求提升，但短線須留意變種病毒擴散，對全球總經的影響，恐成為左右盤勢的潛在變數。