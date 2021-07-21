 1

熱搜：

熱門行情

最近搜尋

全部刪除

航運股翻船 台股爆巨量高低震盪355點 跌69點收17458點

鉅亨網新聞中心
台積電穩盤 台股爆巨量高低震盪355點 跌69點收17458點。(圖：AFP)
台積電穩盤 台股爆巨量高低震盪355點 跌69點收17458點。(圖：AFP)
Tag
台股電子航運成交量

美股周二強彈，但台股今 (21) 日開高走低，儘管台積電力穩多頭信心，IC 設計、被動元件等電子股也獲買盤青睞，指數一度站上 17700 點關卡，隨著航運股賣壓出籠，多檔亮燈跌停，拖累指數翻黑，終場下跌 69.95 點，收在 17458.79 點，高低震盪達 355 點，成交值 6131.38 億元。

權王台積電股價回穩，雖然盤中一度翻黑，終場仍上漲 0.7%，收在 585 元；聯電開高走低，重挫逾 3%，回測 50 元關卡；聯發科、鴻海也震盪走低；日月光投控、瑞昱、世界等半導體股則獲得資金點火。

IC 設計族群表現有撐，其中，受惠 MCU 第三季持續供不應求，產品售價陸續喊漲，激勵新唐股價直奔漲停，達 147.5 元，改寫新天價，應廣、盛群、凌通同樣表現凌厲。此外，凌陽車用晶片已放量出貨，連續兩個月轉盈，下半年將再調漲售價，帶動股價衝上漲停 43.9 元。

被動元件大廠國巨下半年營運獲得美系外資看好，目標價上調至 840 元，激勵股價勁揚逾 3%，直逼 600 元關卡，台嘉碩、華容則亮燈漲停，凱美、奇力新、立隆電也有不錯的表現。

貨櫃航商長榮股東會登場，儘管總座看下半年市況，仍是穩步前行，第三季旺季會比第二季更好，但隨著賣壓出籠，航運股紛紛急殺，終場陽明打入跌停，長榮、萬海跌停打開，台驊投控、四維航、裕民、新興、中航等跌勢也相當重。上市航運類股指數終場重摔 7.6%，成交比重達 4 成。

鋼鐵股也震盪劇烈，中鋼開高走低，下挫近 3%，中鴻、春源、聚亨、燁輝、志聯、彰源等賣壓都相當沉重。此外，塑膠、造紙等傳產股盤中跌幅擴大，台塑四寶中僅台塑化上漲逾 1%，其他三寶均收黑。

相關個股

台積電2330聯發科2454奇力新2456立隆電2472台驊投控2636台嘉碩3221日月光投控3711四維航5608台塑化6505

相關新聞