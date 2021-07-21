凱投宏觀：銅價還要再跌14% 年底目標價每噸8000美元

一家研究公司表示，隨著基本金屬供應情況開始平衡，銅在今年上半年強勁反彈至歷史新高之後，可能後繼乏力。

凱投宏觀 (Capital Economic) 大宗商品助理經濟學家 Kieran Clancy，在近期報告表示，不斷變化的全球增長預期，和不斷增加的供應，將推動銅價在今年年底前回落至每噸 8000 美元，到 2022 年底，更可能跌至每噸 7500 美元。

新的預測出爐之際，銅價已從 5 月份每噸 10000 美元以上的高點下跌了 10%。倫敦金屬交易所 (LME) 銅現貨價格，本周來到每噸 9343 美元。

相較於其他投資銀行謹慎看漲，凱投宏觀的目標價較當前價格要再跌 14%。

Clancy 認為，雖然本周公布的數據中，中國第二季經濟成長依然相當強勁，但今年下半年，經濟增長的逆風可能會加劇，尤其是在銅密集型的建築行業。

他補充說，儘管全球增長仍然強勁，但不足以抵消中國預期的疲軟。

此外，值銅價走高之際，更多的供應正進入市場。

Clancy 表示，拉丁美洲三大生產商的銅礦石產量—合計占全球銅礦石供應量的五分之二以上，受到去年防疫措施以及隨後與防疫相關的勞動力短缺的嚴重打擊。此後其產出已經反彈，只是還未達到疫情前水準。

他指出，拖延銅礦供應復甦的理由，無論是資源民族主義、更嚴格的環境標準，還是正在進行的薪資談判，讓供應成為市場最大的風險。