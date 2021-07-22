確保未來鎳礦供應 特斯拉與必和必拓敲定供貨協議

特斯拉 (TSLA-US) 為了確保未來電池用鎳礦供應無虞，和全球最大礦商澳洲必和必拓 (BHP Group) 敲定供應協議，此舉呼應了執行長馬斯克先前的發言——鎳礦是鋰電池產量擴增的最大隱憂。

必和必拓將把西澳的 Nickel West 礦場供應給特斯拉，雙方也會努力讓電池供應更環保永續。雙方並未透露更多細節。

馬斯克今年 2 月要求礦商生產更多鎳，看好電動車電池需要的鎳用量將暴增，他也曾表示，只要有礦場能提供提供高效、對環境友善的鎳礦，已經準備提供長期、金額龐大的簽約。

鋰電池是電動車的心臟，而鎳礦是鋰電池的關鍵原料，同時減少鋰電池中的鈷用量，鈷價格幾乎是鎳礦的兩倍，供應鏈也更不透明。目前各家廠商已經研發出無鈷電池，。

特斯拉為了確保原物料供應已和多家礦商簽約，包括與嘉能可 (Glencore) 敲定鈷的供給協議，並且參加南太平洋法國屬地新喀里多尼亞 (New Caledonia) 的鎳礦計畫。

而對必和必拓來說，此協議能幫助西澳洲鎳礦業務營運好轉。該公司 2014 年未能成功出售這個事業，之後把客戶經營重心從傳統的不鏽鋼產業，轉向電池製造商。

(本文不開放合作夥伴轉載)