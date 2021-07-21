IMF：全球疫情造成15兆美元產出缺口 各國需由補助轉向改革

國際貨幣基金 (IMF) 第一副總裁岡本 (Geoffrey Okamoto) 周二 (20 日) 表示，新冠疫情危機為全球帶來約 15 兆美元的產出缺口，他呼籲各國加快推行結構性改革，以確保經濟持續成長。

岡本在 IMF 部落格貼文，表示在新冠疫情衝擊下，一些國家被迫延緩改革步伐，期望能盡快填補出口損失，但他認為，恢復這些改革，才有助於彌補疫情期間損失的產出。

岡本表示，利用改革，允許更快重組和解決不可行的企業和勞工政策，並幫助重新培訓工人，使他們與職位空缺保持一致，有助於將工人和資本轉移到更有前途、更有活力的經濟領域。

他強調，利用這一時刻進行一些艱難的改革，將成為通往更光明、更可持續未來的跳板，有助實現疫情後多年的穩健成長和生活水準提高。

岡本說，自 2020 年 3 月以來，各國政府已投入 16 兆美元的財政支持，央行的資產負債表總計增加了 7.5 兆美元。

他表示，這些都是「絕對必要的」，若非如此，2020 年的經濟衰退，嚴重程度將達到現在所見的 3 倍以上。

岡本估計，未來 10 年，在產品、勞動力和金融市場方面的全面改革，可以將新興市場和發展中經濟體的人均 GDP，年成長率提高 1 個百分點以上。