美副國務卿Sherman將於周日訪中 與王毅會晤

據《彭博》報導，美國副國務卿薛曼 (Wendy Sherman) 將於周日 (25 日) 到達中國，而此前有報導稱，她因會晤官員級別爭議而打住了訪問計畫。

美國國務院周三在聲明中證實，薛曼將於 7 月 25 日和 26 日在天津，與中國國務委員兼外交部長王毅等中方官員會晤。英媒早些時候報導稱，在中國擬安排外交部副部長謝鋒出面會見後，她的中國之行暫停，因為美國認為層級不一致。

美國國務院表示，薛曼將與中國官員討論美國嚴重關切以及雙方存在共同利益的領域。

在美國和主要盟友，將中國政府與微軟的大規模駭客行為聯繫起來，並警告美國公司不要在香港開展業務，還對中國官員實施新制裁之後，兩國之間已經緊張的關係進一步惡化。

薛曼將成為繼氣候特使 John Kerry 後，拜登政府第二位訪問中國的官員。

布魯金斯學會資深研究員 Ryan Hass 表示，他希望美國和中國都能確保討論「坦率」。他指出，基於目前兩國關係的壓力，以及兩位領導人在 10 月 G20 峰會上會晤的可能性，雙方是否會將重點轉向實質性問題令人懷疑。

薛曼本周早些時候在東京，與日本和南韓官員舉行了三邊會談。他們關於維護台海和平問題的討論，引發北京方面嚴厲譴責。

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