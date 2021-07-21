戴姆勒下調賓士汽車銷售前景 認為晶片短缺會持續到2022年

戴姆勒 (Daimler AG) 周三 (21 日) 下調旗下賓士汽車 (Mercedes-Benz) 的銷售前景，原因是全球半導體持續短缺阻礙生產。公司預計，短缺的情況將持續到 2022 年。

戴姆勒財務長 Harald Wilhelm 表示，公司在 2021 年下半年，還將面臨鋼、銅、鋁等金屬成本大漲的衝擊，而 2022 年的晶片荒，將不會像今年這麼嚴重。

戴姆勒在周三的聲明中，預計全年汽車出貨量與去年持平，此前他們原本預測，可以遠遠高過去年水準。

執行長 Ola Kallenius 說：「整個行業目前都在應對更長的交貨時間，遺憾的是，這也影響到了我們的客戶。」

儘管有晶片短缺的威脅，戴姆勒第２季的營收成績，仍然好於分析師預期，攀升至 435 億歐元 (512 億美元)，年增 44%。

公司表示息稅前利潤增至 51.9 億歐元，確認了上周發布的初步數據。汽車和貨車部門的利潤率，連續第三季達到兩位數。

戴姆勒在 4 月份曾預測，由於疫情期間汽車需求復甦，賓士的利潤將比過去幾年更高。

戴姆勒今年還加快電動汽車的推出，計畫於今年晚些時間，推出其最暢銷的 E 級轎車的電動車版本。