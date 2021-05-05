日產出脫1.5%戴姆勒持股 跟隨雷諾腳步

繼法國雷諾汽車 (Renault)(RNO-FR) 之後，日產汽車 (Nissan)(7201-JP) 也決定賣出手中持有的德國戴姆勒 (Daimler)(DAI-DE) 股票。

《路透社》等多家歐美媒體 4 日 (週二) 報導，雷諾脫手戴姆勒持股，背後原因在於近年來與戴姆勒的合作沒有進展，持有該公司股票的意義不大。而和日產共組合資公司的法國雷諾，則在今年 3 月提早一步出脫了戴姆勒股票。

根據路透社報導，日產把手中持有的約 1.5% 戴姆勒股份賣給機構投資人。每股平均價格稍低於 4 日當天的收盤價，成交總額逾 10 億歐元。

雷諾日產企業聯合在 2010 年的時候與戴姆勒在資本及業務方面合作，雷諾和日產兩家公司分別取得戴姆勒約 1.5% 的股份，戴姆勒則向雷諾、日產各出資 3.1%。

原本的規劃是打算在平台共通及引擎相互供應等方面廣泛合作，但近幾年來的合作內容僅侷限在小型車及皮卡，合作規模呈現縮小傾向。

雷諾脫手戴姆勒的股票，目的是為了改善公司財務，不過兩家公司的合作關係則繼續維持。而日後戴姆勒是否會出脫手中持有的雷諾、日產股票尚需觀察。

主導合作案的前任雷諾、日產董座戈恩 (Carlos Ghosn)，以及戴姆勒前執行長柴奇 (Dieter Zetsche) 都已不在，這似乎也影響了合作關係。兩人於 1990 年代派駐中國期間培養出深厚友情，雙方展開合作後都連袂出席每年秋天巴黎車展的共同記者會。