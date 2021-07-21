台康生物相似藥三期數據達陣 獲第四階段里程碑金

台康生 (6589-TW) 今 (21) 日宣布，旗下乳癌生物相似藥 EG12014 三期試驗完成標準，依照與授權夥伴 Sandoz AG 所簽訂生物相似藥授權，取得第四階段里程碑，法人看好，台康生 2023 年初前有望認列總授權金 15 億元。

台康生今年 3 月 23 日完成旗下乳癌生物相似藥 EG12014 人體臨床三期試驗數據分析達到生物相等性標準，其中，主要試驗指標中的病理切片療效評估 (pCR)，達到預設統計生體相等性設定標準，同時安全性分佈比較也具一致性。

台康生 2019 年 4 月與全球學名藥及生物相似藥大廠 Sandoz AG 簽訂乳癌生物相似藥 EG12014 授權銷售合約，區域為台灣及中國以外的全球專屬授權銷售。

依照雙方合約，簽約金及里程碑金總額達 7000 萬美元，同時含產品上市後的銷售分潤。台康生已於 2019 年 6 月收到簽約金 500 萬美元，陸續依授權合約達成前三階段生物相似藥授權里程碑，並於今日再次達成授權合約的第四階段里程碑。

法人看好，台康生今年有望認列超過 4 億元，預計 2023 年初前完成認列總授權金 15 億元。

台康表示，所有階段里程碑金會依會計準則逐期認列營收，對於公司營運與後續開發都有雙重實質效益，全數里程碑金將挹注營收及損益，對財務及業務均已產生正面助益。