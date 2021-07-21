萬潤5、6月每股賺1.3元 賺贏去年上半年

萬潤 (6187-TW) 今 (21) 日公告 6 月自結，稅後純益 0.63 億元，月增 46.51%，年增 186%，累計 5、6 月稅後純益 1.06 億元，年增 121%，每股稅後純益 1.3 元；受惠先進封裝設備需求強勁，萬潤 5、6 月每股純益，已賺贏去年上半年的 1.28 元。

萬潤為台積電 (2330-TW) 先進封裝的設備供應商，近期隨著台積電積極投資先進封裝，營收明顯進補，6 月營收達 2.67 億元，月增 1.14%，年增 93.93%，第二季營收 7.83 億元，季增 36.41%，年增 101%，創下歷史次高，累計上半年營收 13.57 億元，年增 111%。

台積電目前共擁有 4 座先進封裝廠，目前正積極籌備第 5 座新廠竹南廠，預計 2022 年下半年進入大規模量產，依據台積電規劃，該廠區面積將是既有 4 個先進封裝廠總面積的 1.3 倍。

儘管台積電預計該廠 2022 年下半年量產，不過，目前已積極向各家設備廠拉貨，相關供應商如萬潤、弘塑 (3131-TW)、辛耘 (3583-TW)、均豪 (5443-TW)、均華 (6640-TW)、志聖 (2467-TW) 等，都已開始進駐機台並進行測試，預計下半年可望進入認列高峰，屆時營收表現可望再優於上半年。