〈台幣〉Delta病毒威脅升溫 連4貶收28.073元 近2周低點

Delta 變種病毒陰霾持續衝擊亞洲股匯市，外資連續 4 天提款台股，在匯市仍偏向買匯，今 (21) 日出口商操作轉趨保守，使得新台幣兌美元匯價進一步走弱，終場貶值 1.3 分，收在 28.073 元，量縮連 4 貶，續創近 2 周來的低點。

台股今天開高走低，隨著航運股賣壓出籠，拖累大盤翻黑，最低跌至 17352 點，終場下跌 69 點，收在 17458 點，三大法人聯手賣超 205 億元，其中外資 續砍 162.26 億元，累計近 4 個交易日，外資已經提款逾 1067 億元。

新台幣兌美元今天以 28.031 元開盤，最低來到 28.078 元，並未重演昨天觸及 28.1 元關卡的戲碼，雖然外資維持買匯的動作，但出口商縮手，匯市交投偏清淡。

新台幣兌美元終場以 28.073 元作收，貶 1.3 分，台北外匯市場成交值 8.52 億美元，元太外匯市場成交值 3.385 億美元，合計 11.905 億美元。

Delta 變種病毒威脅持續升溫，美元指數一度衝破 93 關卡，觀察主要亞幣今天表現，據央行統計，日圓貶值 0.42% 最重，韓元因疫情升溫同步貶 0.31%，台幣、新加坡幣均小幅貶值，人民幣則小升 0.11%。歐元貶值 0.19%。