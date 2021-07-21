市場預計紐西蘭央行升息機率大降 紐元貶至8個月低點

Delta 變種病毒擴散，促使投資人重新評估全球經濟前景，紐西蘭雖然防疫成效佳，但由於依賴大宗商品出口，紐西蘭元同樣遭受波及而貶值。

紐元兌美元周二 (20 日) 一度跌至 0.6882 美元的 8 個月低點，周三略微反彈至 0.6914 美元。策略師正重新考慮紐元的後勢，擔心央行減碼刺激計畫蒙上陰影。

隔夜指數交換利率 (OIS) 表明，投資人已經降低對紐西蘭央行今年升息的預期。儘管澳幣依舊表現不佳，摩根大通和道明證券都認為，紐元兌澳幣的漲勢可能已經來到盡頭。

道明證券的高級外匯策略師 Mazen Issa 在研報中指出，在全球經濟成長見頂之際，對 Delta 變種病毒的擔憂可能會削弱人們對前景的信心，一些先前鷹派架勢明朗的貨幣，可能受到更大的衝擊。

受疫情升溫困擾的澳幣，周二跌至 0.7300 美元，為去年 11 月以來的最低。西太平洋銀行外匯策略主管 Richard Franulovich 認為，澳幣未來幾周可能跌向 0.7200-0.7225 美元。

隔夜指數交換利率顯示，今年紐西蘭央行升息兩次的可能性，已從上周晚些時候的近 100% 降到 92%。下個月升息的可能性已從 86% 降至 68%。