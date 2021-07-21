集團啟動傳承計畫 超豐新董座由力成執行長謝永達接任

封測大廠力成 (6239-TW) 旗下超豐 (2441-TW) 今 (21) 日召開股東會，全面改選董事及獨立董事，會後也召開臨時董事會改選董事長，由力成集團執行長、同時也是超豐董事謝永達接任董座，集團正式啟動傳承計畫。

力成 2012 年入主超豐後，由力成董事長蔡篤恭擔任董座至今，超豐營運表現也顯著向上成長，為達公司永續經營目標，力成集團啟動傳承計畫，將董座交棒給謝永達。

謝永達 2012 年起擔任超豐執行長，致力於公司改造、業務發展，去年 10 月升任力成集團執行長；謝永達曾任職於鴻海 (2317-TW) 集團旗下富士康、遠東金士頓、AST 電腦等。

超豐表示，未來謝永達將繼續帶領公司成長，朝一級大廠邁進，並致力於力成集團行銷發展，重要客戶業務策略合作，及集團業務方針與未來營運規劃。

而超豐今日股東會全面改選董事，當選人為力成代表人蔡篤恭、謝永達、陳玉欽、甯鑑超、呂肇祥，鴻威創投代表人張智能，3 席獨立董事分別為盛群 (6202-TW) 董事長吳啟勇、遠見董事長馮竹建、佳凌 (4976-TW) 總經理莊明仁。

其中，力成財務長曾炫章原以力成代表人身份擔任的董事席次，由力成副總經理陳玉欽接任。超豐表示，由於集團啟動接班傳承計畫，曾炫章也有其他任務在身，因此改由陳玉欽接任董事。

