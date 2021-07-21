〈鄭州水災〉鴻海鄭州廠區囊括全球iPhone半數產能 新機備貨旺季添變數

中國河南省連日暴雨，鄭州更是災情頻傳，鴻海 (2317-TW) 鄭州廠區是生產蘋果 iPhone 的重鎮，約占全球半數產能，鴻海表示，目前廠區正常營運，但業界擔憂，在陸、空運輸受影響下，且短期難以全面復原，恐影響鄭州後續物料及人力進出，衝擊新 iPhone 備貨旺季。

綜合中國媒體消息，鄭州多條鐵公路因水漫線路，甚至出現路基坍塌而無法通行；此外，鄭州機場昨日至今日中午取消數百航班，雖然下午開始恢復航班，但仍有限量管制、未全面恢復，陸、空運全面受阻。

鴻海在鄭州有 3 個廠區，分別是鄭州航空港廠區、經開區廠區、中牟縣廠區，鄭州廠區是組裝製造 iPhone 的重鎮；以鴻海過往訂單比重估算，鄭州廠占全球 iPhone 約半數產能。

最近因應備貨旺季，鄭州廠正積極招工，但遇上大雨水災，運輸不便，市場擔憂後續招募以及生產進度恐受影響。

鴻海對此指出，廠區並無淹水的狀況，但周邊確實有積水情形，集團已於第一時間啟動應對機制，以保護同仁為首要原則，持續做好員工照護以及安全生產，目前鄭州園區內人員安全無虞，集團將視水情變化調整營運。

根據最近出爐的 2020 年中國外貿出口企業百強名單統計，鴻海旗下鴻富錦精密電子 (鄭州) 蟬聯出口第一大企業，出口額高達 316.4 億美元，佔百大企業去年總出口額 4600 億美元的 6.87%。