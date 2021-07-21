邁向數位國家目標 資策會提三大數位倡議

資策會 (MIC) 迎 42 周年，今 (21) 日舉辦未來社會數位轉型三部曲線上研討會，董事長李世光指出，未來十年台灣產業樣貌將受多重因素，包含美中貿易科技戰、後疫情新常態、人口結構、氣候變遷等影響，因應數位國家目標、產業數位化趨勢，資策會提出三大倡議，包含數位轉型、數位調適、數位創新等。

資策會表示，數位轉型是台灣競爭力提升關鍵，轉型成敗也與社會數位調適腳步密切相關，近年資策會建立數位轉型平台成功串接轉型供需端，今年將持續健全化生態，著重探討數位發展法規、建立創新實驗場域、促成跨領域等。

數位調適方面，資策會指出，調適重點將著重數位治理，包含數位政策、人才培育、數位包容、基礎建設、資料治理、法治建構等六大面向，關鍵在布建與優化國家數位環境，並以數位化治理支援產業、社會與政府的數位轉型。

此外，台灣產業近年已累積許多數位創新生態經驗，其中，資安聯防上，資策會指出，過去台灣資安業者雖受限授權金壓抑毛利，但美中貿易戰以來，乾淨供應鏈議題重要性提升，看好台灣未來可朝 5G 工控、供應鏈資安防護等領域，發展自主核心技術。

展望未來，資策會表示，將透過協助自行車產業、零售業、農漁產業、觀光產、新創等產業數位轉型成功經驗，進一步協助各產業、資源有限的中小企業，連結各地方資源網絡、服務，朝數位國家目標邁進。