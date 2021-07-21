晶片荒未解 電動車銷量快速成長又引爆電池荒

今年汽車產業遭遇供應鏈挑戰，晶片荒問題持續影響整車廠的生產，隨著電動車全球銷量快速成長，接下來又將面臨電池荒，預估 2025 年電池缺口將達到 40%，未來資源爭奪戰愈演愈烈，找出供應鏈解決方案將是車商持續經營的關鍵。

小鵬、蔚來、特斯拉等電動車大廠今年不約而同提及一件事，就是下半年電池供應將成為造車的瓶頸，據傳，小鵬 CEO 第二季親赴寧德時代蹲點搶貨長達一周，公司後來否認此消息，不過，寧德時代董事長在 5 月下旬股東會上透露，客戶近期的下單需求「讓他幾乎無法承受」。

事實上，電動車電池供給緊張早有預警信號，去年 2 月奧迪公開承認因電池供應問題，暫時停產 e-tron；Jaguar 也因為 LG 供應電池出現問題，I-PACE 面臨停產；今年特斯拉 CEO 馬斯克直言，會按照供應商開出的價格購買電池。

目前有很多電池廠商的產能已經超出負荷，一份報告指出，中國億緯鋰能透露，公司現有的廠房及生產線已滿載，未來一年仍將供不應求。

近一、兩年來，全球電動車銷量飆升，中國市場更是快速成長，加上原物料價格上漲，帶動電池漲價，鋰、鈷、鎳等資源都集中在海外，長期被國外礦業集團壟斷，電解液產能不足，擴產周期長，導致相關原物料價格波動劇烈。

為緩解電池荒，不少大廠已宣布擴產，寧德時代表示，目前正在擴大產能，還需要約 3 年的時間，特斯拉、BMW、比亞迪等車商，紛紛投入上游鋰資源爭奪戰，盼實現電池自給自足。

其他不願自行開發電池的車商，也傾向與電池供應商展開深度合作，共同建立電池工廠。而大眾、通用、現代等車廠，也努力開發新一代電池，計劃建立自己的電池供應鏈。

隨著電動車和儲能系統需求的快速增長，未來一年全球電動汽車電池供應將愈趨緊張，到 2025 年，預估缺口將達到需求的 40%。

從缺晶片到缺電池，汽車產業未來的資源爭奪戰正在不斷上演，找到更好的供應鏈解決方案，擺脫被電池和晶片卡住的窘境，將是每家車商生存發展的當務之急。