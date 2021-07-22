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貿易戰和疫情彷彿不曾發生 美中進出口達近年最繁忙水準

鉅亨網編譯余曉惠
貿易戰和疫情彷彿不曾發生 美中進出口達近年最繁忙水準 (圖:AFP)
貿易戰和疫情彷彿不曾發生 美中進出口達近年最繁忙水準 (圖:AFP)
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彭博報導，美中之間的進出口貿易達到近年最繁忙水準，不只中國大力採購農產品，美國消費者對進口商品的需求也強勁，情況就像美中貿易戰和疫情不曾爆發過。

美中簽訂第一階段貿易協議已經 18 個月，如今看來較像是雙方的停戰宣言：美國貿易逆差並未縮減，大部分關稅仍在課徵，雙方也未磋商其他經濟問題。

不過比起美中在台海局勢、香港與新疆議題、疫情起源調查、駭客活動等方面的針鋒相對，貿易已經是雙方關係相對穩定的領域。

去年 2 月疫情導致中國工廠停擺，曾使美中雙邊貿易額急降到 190 億美元，但中國官方數據顯示，過去一年來貿易額逐步回升、甚至創新高，美國官方數據雖然稍有出入，但證實貿易活動依然熱絡，關稅和供應鏈可能脫鉤沒有造成太大影響。

中國對美出口額(紅)、中國自美進口額(藍)以及中美貿易順差(柱狀圖)。來源:Bloomberg
中國對美出口額 (紅)、中國自美進口額 (藍) 以及貿易順差 (柱狀圖)。來源: 中國海關、Bloomberg
企業學會與高關稅、高運價共存

兩國企業似乎已經學會與關稅共存。以美國最大港洛杉磯港為例，價值 2,590 億美元的貨物運輸將近一半和中國與香港有關，該港口 5 月進口額創新高，因為企業正在耶誕節旺季前積極備貨。

洛杉磯港的主管透露，返校需求、萬聖節和耶誕節商品陸續運抵港口，「所有跡象顯示，下半年經濟很強勁。」

美國零售聯合會 (NRF) 表示，美國零售商選擇吸收關稅成本，願意犧牲一部分利潤，還有一部分業者把成本轉嫁給消費者。企業也正設法應付美國港口運輸瓶頸，以及高漲的運費。

關稅和運價上漲對企業獲利的影響，則逐漸反映在最近公布的財報中。

中國採購目標將在年底屆滿期限，目前採購進度仍遠遠落後，而拜登政府尚未決定是否推進貿易協議。就算協議取消，過去四年的經驗顯示，想切斷國際貿易或改變流向沒有想像中簡單。

彼得森國際經濟研究所的資深研究員 Chad Bow 說，中國雖然落後採購目標，仍拒絕購買飛機零件，汽車生產為了閃躲關稅持續遷出美國，顯示美中之間的貿易協議「現在變得無關緊要」。他說：「中國只採購自己想要的，如果中國願意多買一些美國的商品，很可能是為了自己的利益。」

(本文不開放合作夥伴轉載)

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