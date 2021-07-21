高通首推穿戴式裝置生態系加速器計畫 60多家大廠率先參與

高通 (QCOM-US) 今 (21) 日宣布，將推出全新穿戴式裝置生態系加速器計畫(Qualcomm Wearables Ecosystem Accelerator Program)，包含 Arm、步步高、Fossil、OPPO、Verizon 和 Vodafone 等 60 多家穿戴式裝置廠商，都將參與該計畫。

高通指出，Snapdragon Wear 目前出貨量已超過 4000 萬套，隨著穿戴式裝置領域持續快速成長，並形成區隔市場，公司將持續為各消費和企業使用的兒童、青少年、成人和年長者使用者提供產品。

IDC 全球行動裝置追蹤研究經理 Jitesh Ubrani 表示，穿戴式裝置市場相較去年同期成長高達 21%，且沒有放緩跡象，隨著消費者期望擁有新的穿戴式裝置使用情境，創新的外型規格也不斷出現，如智慧手錶發展遠遠超出健康和健身追蹤，拓展至消費和企業區隔市場，進一步促進穿戴式裝置領域的成長。

高通產品行銷資深總監 Pankaj Kedia 表示，Snapdragon Wear 平台正支援兒童、年長者和成人的智慧手錶，以及寵物和配件的智慧追蹤裝置，進而帶動產業發展。

高通也正大幅擴大投入全新開發的先進晶片、平台和技術，計劃在明年推出涵蓋不同區隔市場的全新 Snapdragon Wear 平台，實現長期願景，並透過獨特混合架構、廣泛軟體版本和參考設計，滿足諸多作業系統、客戶多樣化的需求。

Kedia 補充，高通預想一個高度區隔的穿戴式裝置世界，並深信公司在其中扮演重要的角色，將我們的平台和投入整合至生態系，加速實現願景。

高通表示，過去 5 年，高通已在全球 100 多個國家出貨超過 4000 萬套平台，並與超過 75 家裝置製造商和 25 家以上的服務供應商合作，同時提供 250 多種穿戴式產品，意即平均每週推出一種新產品。

高通認為，儘管穿戴式裝置市場大有可為，但產業也面臨艱鉅挑戰，為促進企業之間的合作，並加速發展解決方案來克服挑戰，公司推出穿戴式裝置生態系加速器計畫，參與者包含裝置製造商 (ODM)、服務供應商、平台參與者、獨立軟硬體供應商 (IHV 和 ISV) 以及系統整合業者，透過與 OEM 廠商合作，加速產品和解決方案的開發和商業化。

高通強調，此全新計畫匯聚了業界領導者，共同探討產業趨勢、分享新技術和產品方向、舉辦培訓課程、展示構想、推出產品，並促進生態系成員間的媒合；所有成員的共同目標是以更低的開發成本及更快的生產時間提供差異化的體驗，藉此推動穿戴式裝置領域的迅速發展。