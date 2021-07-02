高通新任CEO：將重點發展筆電晶片市場 目標超越蘋果

據報導，高通 (QCOM-US) 新上任的執行長 Cristiano Amon 表示，該公司在未來將重點發展筆記型電腦晶片，提供能和蘋果 (AAPL-US) 匹敵的產品，同時也計畫進軍中國。

Amon 在週四 (1 日) 表示，英特爾 (INTC-US) 和 AMD(AMD-US) 生產的晶片都達不到蘋果晶片的能源效率，而他相信高通能做出市場上最佳的晶片。高通的晶片設計師都曾經在蘋果工作。

Amon 指出，該公司將轉戰筆電市場的計畫，主要來自於智慧型手機晶片的一個教訓，他認為僅僅供應智慧機的無線數據晶片並不夠，高通應該也要能提供足以做為電腦 CPU 的晶片。

Amon 表示，高通如今正試圖將 5G 網路連接推向筆記型電腦，該公司正在研究將數據機晶片配對上強大的 CPU。

Amon 認為，如果要能與蘋果並駕齊驅，需要客製化的設計晶片。他表示，就算長期合作夥伴 ARM 最終設計出比高通更好的 CPU，該公司依然能夠從 ARM 購買專利。ARM 目前正被 Nvidia(NVDA-US) 以 400 億美元的價格收購，高通已經向監管機構表示反對。

高通最近財年的晶片營收達到 165 億美元，其中，手機晶片佔據了 128 億美元的營收。高通一些大客戶，像是小米都位於中國。高通預計營收將會增加，因為美國隊華為的制裁，將為高通帶來更多的收入來源。

高通所面臨的另一個主要困難，是與作為買家的蘋果的客戶關係。在經歷了授權大戰之後，高通數據機晶片已被使用在所有 iPhone 12 機型。蘋果在 2017 年起訴高通，但最終放棄了索賠，並於 2019 年與高通簽署了晶片供應和專利許可協議。然而，蘋果目前也正在積極設計自家晶片以取代高通。