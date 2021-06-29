高通推Snapdragon 888 Plus 5G新平台 獲小米、Vivo及華碩採用

高通 (QCOM-US) 28 日宣布，推出全新 Snapdragon 888 Plus 5G 行動平台，為 Snapdragon 888 旗艦行動平台的升級產品，各家 OEM 大廠如小米、Vivo、榮耀、華碩都預計推出搭載該平台的手機，最快預計第三季問世。

高通表示，至今已有超過 130 款手機已宣布或研發中搭載 Snapdragon 888 系列平台，此次 Snapdragon 888 Plus 藉由智慧娛樂功能實現旗艦級體驗，包含人工智慧增強的電競體驗、影片串流、攝影等更多功能。

高通指出，新平台配備 Snapdragon Elite Gaming 的完整功能，使用者可享受超流暢反應能力、具豐富彩度的 HDR 畫質，以及行動裝置的桌機等級效能。

與前代產品相比，Snapdragon 888 Plus 搭載強化版 Kryo 680 CPU Prime 核心時脈速度高達 3.0 GHz，配備的第六代高通 AI Engine 效能也提升 20% 以上，高達 32 TOPS 人工智慧運算效能。

高通技術公司資深副總裁暨行動終端裝置事業部門總經理 Christopher Patrick 表示，最新 Snapdragon 888 Plus 5G 旗艦行動平台將可提供使用者頂級的娛樂、連網能力和電競體驗。