銷量回溫！可口可樂Q2營收獲利超預期 上修全年財測

隨著部分地區經濟重啟帶動銷售回溫，可口可樂 (Coca-Cola)(KO-US) 週三 (21 日) 公布 2021 年第 2 季營收年增 42%，至 101.3 億美元，(Non-GAAP)EPS 報 68 美分，雙雙優於市場預期，並宣布上調全年財測。

排除匯率和收購影響後，可口可樂 Q2 內生性營收 (organic revenue) 年增 37%。

Q2 可口可樂銷售增長 12%，銷量超出 2019 年水平，氣泡軟性飲料增長 14%，水、運動飲料、營養食品、果汁、乳製品和植物性飲料銷售增幅更大，較去年同期增長 20% 至 35%，反映疫情過後，民眾對健康的重視程度有所提高。

飲料銷售的增長情況也因市場偏好、重新開放的時間不同而有所差距，北美地區以運動飲料為銷售大宗，美國、日本和巴西以茶類銷售為主，在連鎖咖啡館 Costa Coffee 重新開放後，英國咖啡銷量增長 78%。

按地區銷售劃分，歐洲、中東和非洲地區營收年增 67%，報 20.2 億美元，拉丁美洲地區營收年增 41%，至 10.7 億美元，北美地區營收年增 28%，至 33.8 億美元，亞太地區營收年增 27%，至 15 億美元。

隨著防疫限制令放寬，人們紛紛湧入餐廳、遊樂園和體育場，帶動飲料銷售強勁反彈。執行長 James Quincey 於聲明表示，Q2 財報顯示業務反彈速度優於整體經濟復甦。

財務長 John Murphy 則解釋，能從疫情中復甦的一大關鍵在於消費者定價，自 2019 年疫情爆發後一直到今年底，可口可樂產品調價幅度將達 2%-3%。

Murphy 說：「事實上，我們對定價感到滿意，我們將與通膨同步，同時又能確保產品組合價格對消費者來說具有足夠吸引力。」

與其他飲料同業一樣，可口可樂也感受到原物料價格上漲壓力。Murphy 表示，目前暫時還可承受價格壓力，明年就不太確定。

展望全年表現，可口可樂預計內生性營收將增長 12%-14%，(Non-GAAP)EPS 增長 13%-15%，(Non-GAAP) 自由現金流至少達 90 億美元。