〈美股盤後〉財報強勁、解封概念股反彈 美股全面收高 費半強漲3% 

美企公布亮麗財報，讓投資人暫時放下疫情反撲拖累經濟復甦的陰影，西德州大漲 4.5%，帶動能源股上攻，解封股連兩日反彈，對景氣敏感的半導體、小型股和銀行類股跑贏大盤。美股四大指數周三 (21 日) 全面收高，道瓊上漲 280 點，費半強漲逾 3%，美國 10 年期公債殖利率進一步回升到 1.29%。

道瓊歷經連兩個交易日上漲，已收復周一暴跌 700 多點的失土，三大指數目前距離歷史新高相距不到 1%。

市場風險胃納改善，比特幣回升到 3.2 萬美元，美元走貶。特斯拉執行長馬斯克、「女股神」伍德 (Cathie Wood) 和推特執行長多爾西 (Jack Dorsey) 舉行 The ₿ Word 論壇，馬斯克表示，特斯拉「可能再次」接受比特幣付款，自己的太空事業 SpaceX 也持有比特幣。

政經消息部分，美國國會預算辦公室 (CBO) 警告，如果國會再不採取行動提高舉債上限，美國將在 10 月或 11 月面臨債務違約風險。

美國參議院針對跨黨派 1.2 兆美元基礎建設計畫舉行程序投票，希望替這項在草擬中的法案啟動辯論程序，但遭到共和黨反對，要求了解法案細節和資金來源。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續發燒，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，至截稿前，全球確診數飆破 1.917 億例，死亡數突破 412.3 萬例。美國累計確診超過 3420 萬例，逾 60.97 萬人病故。印度累計確診超過 3121 萬例，巴西累計確診 1941 萬例。

美國新增確診有 83% 感染的 Delta 病毒，比率從月初的 50% 大幅上升，白宮防疫專家佛奇 (Anthony Fauci) 表示，打完兩劑疫苗民眾仍有染疫風險，已經完整接種疫苗者可考慮在室內戴口罩，提升防護力。

周三 (21 日) 美股四大指數表現：

道瓊工業指數上漲 286.01 點，或 0.83%，收 34,798.00 點。

標普 500 指數上漲 35.63 點，或 0.82%，收 4,358.69 點。

那斯達克綜合指數上漲 133.07 點，或 0.92%，收 14,631.95 點。

費城半導體指數上漲 97.79 點，或 3.06%，收 3,288.75 點。

標普 500 指數 11 個類股中，能源股是最大贏家。(圖: Finviz)

科技五大天王僅蘋果下跌。蘋果 (AAPL-US) 跌 0.51%；臉書 (FB-US) 漲 1.34%；Alphabet (GOOGL-US) 漲 1.06%；亞馬遜 (AMZN-US) 漲 0.34%；微軟 (MSFT-US) 漲 0.74%。

道瓊成分股漲多跌少。雪佛龍 (CVX-US) 大漲 3.41%；波音 (BA-US) 勁揚 2.48%；高盛 (GS-US) 漲 2.40%；摩根大通 (JPM-US) 漲 2.1%。Amgen(AMGN-US) 跌 0.83%；沃爾瑪 (WMT-US) 跌 0.49%。

費半成分股全面收高。Cree(CREE-US) 跳漲 5.49%；艾司摩爾 (ASML-US) 躍升 5.4%；科林 (LRCX-US) 漲 4.97%；科磊 (KLA-US) 漲 4.66%；應用材料 (AMAT-US) 漲 4.57%；輝達 (NVDA-US) 漲 4.29%。

台股 ADR 收紅 。台積電 ADR(TSM-US) 上漲 1.26%；日月光 ADR(ASX-US) 上揚 1.27%；聯電 ADR(UMC-US) 勁揚 1.05%；中華電信 ADR(CHT-US) 漲 0.25%。

焦點個股

台積電 (TSM-US) 勁揚 1.26%，日經引述知情人士報導，台積電正在為赴日興建晶片廠做最終決定，預料本季定案。在熊本設廠的計畫將分兩階段進行，最快 2023 年投產。

艾司摩爾 ADR(ASML-US) 大漲 5.4%，這家荷蘭半導體設備大廠周二公布財報，第 2 季營收 40 億歐元、獲利 10 億歐元，符合公司預期，毛利率 50.9%，第 3 季 (本季) 營收、毛利率將優於第 2 季，並將全年營收成長率預測提高到 35%。

經濟重啟概念股繼續反彈，嘉年華郵輪 (CCL-US) 大漲 9.4%，拉斯維加斯金沙集團 (LVS-US) 升逾 3%，聯合航空 (UAL-US) 勁揚 3.8%，引領航空股上攻。

美企財報利多消息不斷，可口可樂 (COLA-US) 勁揚 1.3%，該公司受惠於體育館、電影院和咖啡廳重新開放，第 2 季淨營收年增 42%、每股盈餘 68 美分，優於市場預期，並宣布上修全年財測。

墨西哥速食連鎖店 Chiptole(CMG-US) 股價飆漲 11.5%，是標普 500 指數漲幅最大個股。隨著消費者回到餐廳，第 2 季營收已經回升到超越疫情前的水準，營收預測也優於市場所估。

嬌生 (JNJ-US) 漲 0.62%，該公司預估今年疫苗銷售額將達 25 億美元，並提高全年財測。不過紐約時報引述一份未經同儕審核的研究指出，嬌生的單劑疫苗對 Delta 變異株的防護效力，遠低於原始病毒株。

德州儀器 (TI-US) 受到財測利空影響，盤後挫跌逾 3%。該公司第 2 季獲利優預期、營收勁增 41%，但對本季 (第 3 季) 的營收預測顯示成長將放緩。

Netflix(NFLX-US) 財報平淡，挫跌 3.3%。周二公布的第 2 季付費訂閱人數雖然優於市場預測，但第 3 季 (本季) 訂閱用戶不如預期，導致股價震盪。

特斯拉 (TSLA-US)、推特 (TWTR-US) 和女股神一同舉辦加密貨幣論壇，特斯拉 (TSLA-US) 下跌 0.79%，推特則漲 2.4%。

華爾街分析

BNY 梅隆銀行投資長 Matt Forester 說：「我們可能回歸到獲利重要性升高的時期，企業財測也將扮演重要的腳色。。」

不過一些分析師預測股市進入波動期，可能有更深的修正，主因在於投資人仍對 Delta 病毒導致確診人數激增保持戒備。

Miller Tabak 股票策略師 Matt Maley 說：「8 月底或 9 月、10 月，股市很可能陷入一波修正，我們現在看到的是初期警告。」

高盛則認為，疫苗大規模接種、加上對新冠病毒研究日增，有助於提升投資人信心，新一波疫情不太可能讓美國經濟活動再度急凍。

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主