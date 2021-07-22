不再需要邀請碼！Clubhouse將全面開放用戶使用

語音社群應用程式 Clubhouse 周三（21 日）宣布已移除邀請制，之後任何用戶都可以使用該語音平台，不再需要邀請碼。

該公司發言人表示，目前約有 1,000 萬人還在等待邀請的名單上，在移除邀請制後，將逐步添加至應用程式使用名單中。

Clubhouse 在 2019 年新冠疫情爆發期間出現爆炸式的成長，不過用戶需要獲得邀請碼才能使用。該公司在部落格文章寫道，一直有全面開放的計畫，而邀請制度只是一種調節用戶數量的方式。

不過 Clubhouse 面臨來自如臉書 (FB-US)、推特 (TWTR-US)、串流媒體公司 Spotify(SPOT-US) 等強大對手競爭，這些公司皆推出類似的語音聊天室服務。

Clubhouse 表示，隨著自家應用程式使用人數不斷增加，未來會有更多的競爭對手挑戰，尤其是來自大型科技公司的競爭將會相當激烈。

Clubhouse 自 5 月登陸 Android 以來，用戶已增加 1,000 萬人。數據分析公司 Sensor Tower 估計，該應用程式 6 月全球下載數量約 780 萬次，遠高於前一個月的 370 萬次。

Clubhouse 團隊自今年 1 月以來，從原本的 8 人擴大至 58 人，此外在上周也推出一項全新的訊息傳送功能「Backchannel」。