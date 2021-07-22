〈財報前瞻〉英特爾Q2市場期盼高 聚焦法說會談收購

英特爾 (INTC-US) 將於週四 (21 日) 盤後公布財報，該公司恐努力說服投資者，過去三個月一切順利。

科技策略師 Ted Mortonson 表示，進入 6 月季度，對晶片公司的預期已經很高，投資者盼望看到一連串優於預期的財報，以及看漲的財測。

雖然英特爾第二季股價上漲 13%，優於大盤表現，費半指數同期僅上升 1.7%，但只要沒有像去年那樣發生先進製程延後的事情，英特爾就可能持續乘著全球對晶片的需求巨浪，直到年底。

英特爾新任執行長 Pat Gelsinger 第二季已經做出了重大改變，將英特爾的晶片製造業務翻倍，同時透過成立英特爾代工服務 (Intel Foundry Services) 來擴大製造範圍。

他也進行重大人事變革，並整頓公司部分營運。

投資者應會分析財報後的法說會消息，以了解英特爾即將實施的戰略線索，包括上週四報導的收購交易進展，即英特爾以 300 億美元收購美國半導體製造公司 GlobalFoundries 的談判細節等。

GlobalFoundries 執行長 Tom Caulfield 週一晚間接受媒體訪問時似乎否認了這項交易。但根據報導，GlobalFoundries 管理層沒有參與談判，英特爾是與擁有 GlobalFoundries 的阿布達比政府投資部門 Global Mubadala Investment 談判該交易。

熟悉 Mubadala 運作方式的知情人士透露，GlobalFoundries 高層不知悉該潛在交易是其典型作法。

華爾街對英特爾 Q2 的共識預期

營收總額：178 億美元

調整後 EPS：1.07 美元

數據中心營收：年減 17% 至 59 億美元

PC 部門營收：年增 4.9% 至略低於 100 億美元

英特爾去年已出售記憶晶片業務，英特爾和投資者經常將其排除在營收計算內。

投資者將密切關注英特爾第二季數據中心業務，目前共識預期是年減 17% 至 59 億美元，但仍預計從第一季的 56 億美元上升。

Evercore 分析師 C.J. Muse 報告寫道，數據中心的支出復甦，加上 AI 和機器學習運作的成長 (這兩項通常是在數據中心執行的典型任務) ，有助於英特爾讓該部門營收高於預期。

儘管報導指出，疫情激發的 PC 銷售熱潮已開始退去，但 Susquehanna 金融集團分析師 Christopher Rolland 仍預期英特爾實現其財測目標，或者表現會略優於預期。

Rolland 也表示，以英特爾勁敵超微 (AMD-US) 晶片打造的 PC 出現適度的供應緊縮， 如果此點為真，則有利於英特爾第二季 PC 銷售。超微拒絕回應置評請求，稱目前處於財報前的靜默期。

在追蹤英特爾的分析師中，18 位評為「買進」、16 位建議「續抱」，而有 10 位認為該「賣出」，平均目標價為 66.79 美元，較現行股價 55 美元約隱含 21% 上漲空間。