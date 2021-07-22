〈財報前瞻〉英特爾Q2市場期盼高 聚焦法說會談收購
英特爾 (INTC-US) 將於週四 (21 日) 盤後公布財報，該公司恐努力說服投資者，過去三個月一切順利。
科技策略師 Ted Mortonson 表示，進入 6 月季度，對晶片公司的預期已經很高，投資者盼望看到一連串優於預期的財報，以及看漲的財測。
雖然英特爾第二季股價上漲 13%，優於大盤表現，費半指數同期僅上升 1.7%，但只要沒有像去年那樣發生先進製程延後的事情，英特爾就可能持續乘著全球對晶片的需求巨浪，直到年底。
英特爾新任執行長 Pat Gelsinger 第二季已經做出了重大改變，將英特爾的晶片製造業務翻倍，同時透過成立英特爾代工服務 (Intel Foundry Services) 來擴大製造範圍。
他也進行重大人事變革，並整頓公司部分營運。
投資者應會分析財報後的法說會消息，以了解英特爾即將實施的戰略線索，包括上週四報導的收購交易進展，即英特爾以 300 億美元收購美國半導體製造公司 GlobalFoundries 的談判細節等。
GlobalFoundries 執行長 Tom Caulfield 週一晚間接受媒體訪問時似乎否認了這項交易。但根據報導，GlobalFoundries 管理層沒有參與談判，英特爾是與擁有 GlobalFoundries 的阿布達比政府投資部門 Global Mubadala Investment 談判該交易。
熟悉 Mubadala 運作方式的知情人士透露，GlobalFoundries 高層不知悉該潛在交易是其典型作法。
華爾街對英特爾 Q2 的共識預期
英特爾去年已出售記憶晶片業務，英特爾和投資者經常將其排除在營收計算內。
投資者將密切關注英特爾第二季數據中心業務，目前共識預期是年減 17% 至 59 億美元，但仍預計從第一季的 56 億美元上升。
Evercore 分析師 C.J. Muse 報告寫道，數據中心的支出復甦，加上 AI 和機器學習運作的成長 (這兩項通常是在數據中心執行的典型任務) ，有助於英特爾讓該部門營收高於預期。
儘管報導指出，疫情激發的 PC 銷售熱潮已開始退去，但 Susquehanna 金融集團分析師 Christopher Rolland 仍預期英特爾實現其財測目標，或者表現會略優於預期。
Rolland 也表示，以英特爾勁敵超微 (AMD-US) 晶片打造的 PC 出現適度的供應緊縮， 如果此點為真，則有利於英特爾第二季 PC 銷售。超微拒絕回應置評請求，稱目前處於財報前的靜默期。
在追蹤英特爾的分析師中，18 位評為「買進」、16 位建議「續抱」，而有 10 位認為該「賣出」，平均目標價為 66.79 美元，較現行股價 55 美元約隱含 21% 上漲空間。