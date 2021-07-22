欲併同業踢鐵板 華爾街：英特爾現在最缺可以出手的目標

英特爾執行長季辛格 (Pat Gelsinger) 推出的 IDM 2.0 策略雖然有助自身擴產，但華爾街分析師認為，要更快獲取更多客戶，只能冒險進行改革性的收購行動，然而，現階段英特爾缺的就是可收購的目標。

華爾街認為，併購將是英特爾 (INTC-US) 短期內擴產的特效藥，VLSI Research 執行長 Dan Hutcheson 表示，收購晶圓廠將為英特爾帶來客戶以及業務團隊，過去三星足足耗費長達 10 年才建立起晶圓代工業務。

華爾街日報上周傳出英特爾考慮以 300 億美元收購晶圓代工大廠 GlobalFoundries (格芯, 格羅方德) ，隨即成為市場焦點。但華爾街質疑收購的可行性，認為收購後英特爾可能會與 AMD 等格芯主要客戶出現衝突。

此外，此收購傳言周一也遭格芯執行長 Tom Cautfield 否認，該公司表示仍以 IPO 為主要目標。

Bernstein 分析師 Stacy Rasgon 認為，若英特爾想收購大型晶圓代工業者，卻無法如願買下格芯，那麼英特爾的選擇將更有限，其他大型晶圓代工雖然包含中芯國際以及聯電 (2303-TW)，但考量到政治因素，成功併購的可能微乎其微。

Hutcheson 說，若英特爾不能買大型晶圓代工業者，唯一的選擇可能是去收購規模較小的晶片公司，例如安森美半導體 (ON-US) 或亞德諾半導體 (ADI-US) ，這些公司仍然擁有自己的晶圓廠。

數十年來，英特爾致力於製造全球運算最快的晶片，由於聚焦在前端製程因而放棄成熟製程。相比之下，其他競爭對手都採取不同的方法，他們保留成熟製程的產能，為不需要最新技術的客戶製造更便宜的晶圓。

TIRIAS Research 首席分析師 Kevin Krewell 表示，台積電 (TSM-US) 多年來在保持成熟製程的方面做得非常好，當他們擴建新廠時，舊的廠房依舊能持續運作。

即便英特爾先進製程迎頭趕上，但在全球半導體業人才、設備和材料捉襟見肘之際，英特爾在為客戶購買、建造或再利用晶圓廠的能力仍是一項艱鉅的挑戰。

Mercury Research 總裁 Dean McCarron 表示，英特爾能夠提供的產能可能存在內部限制，很明顯他們想要更多的產能，但其他競爭對手也是如此。