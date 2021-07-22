美股收復失土 風險偏好升 人民幣中間價大升 184 基點

美股連續兩個交易日上漲，完全擺脫本周一 (19 日) 黑色星期一的陰影，原本避險於美元的資金，重新回流至其它市場，投資人擺脫通膨與 Delta 變種病毒帶來的影響，而周四 (22 日) 中國外匯交易中心將人民幣兌美元中間價調升 184 基點，報 1 美元兌 6.4651 人民幣。

美元指數從三個多月高檔下滑，而日圓已也走貶，反映市場風險偏好上升，資金再度轉向股市等高風險資產。

即便美元指數回軟，但大多分析師人仍看好美元前景，至少未來幾個月美元還是能保持強勢。FOREX.com 表示，在殖利率曲線的差異和由新冠疫情誘發的避險需求之間，本周美元一直是外匯市場上的焦點。

他們認為未來幾周，這些題材會繼續左右美元走勢，市場風險偏好的回升，特別是在美國推出更多財政政策刺激的推動下，將會削減美元剛剛形成的強勢。此外，聯準會的量化寬鬆政策增加美元在金融體系中的供應量，也抑制美元更進一步上揚的可能性或幅度。

今日早盤 A 股開盤三大指數漲跌互見，陸股並未延續美股反彈的氣勢走揚，打壓離岸人民幣的走向，離岸人民幣早盤呈現回貶，保持在平盤之下游走。截至上午 10:16 止，離岸人民幣暫報 1 美元兌 6.4678 人民幣，貶值 71 基點，幅度 0.1%。

資料來源: 新浪財經。離岸人民幣日線走勢

在岸人民幣則暫報 1 美元兌 6.4666 人民幣，升值 14 基點，幅度 0.02%。