A股1700家公司業續預告 七成有喜訊

根據最新公布的數據顯示，截至 7 月 18 日止，已有 1694 家 A 股上市公司發布 2021 年上半年業績預告，當中 1183 家公司預估營運優於去年，比重達 69.83%。

不計入由虧轉盈和持續虧損的企業，1694 家上市公司中，預計歸屬於上市公司股東的純益年增率超過 50% 的有 772 家，超過 100% 的有 516 家，超過 1000% 則有 58 家。業績快速反彈加上去年上半年受到疫情影響導致基期偏低，不少上市公司預計 2021 年上半年純益年增率較高。

至於以純益金額來看，預計 2021 年上半年歸屬於上市公司股東純益超過人民幣 1 億元的有 637 家，240 家預計超過人民幣 5 億元，125 家預計超過人民幣 10 億元，19 家預計超過人民幣 50 億元。

當中，中遠海控、中國建築、中國人保、萬華化學、京東方、中信證券、牧原股份 7 家上市公司預計純益逾人民幣 100 億元。

(圖片: AFP)

受下游需求回溫等因素影響，以化工、鋼鐵、非鐵金屬、煤炭為代表的景氣循環性企業業績表現最優。不少相關上市公司在疫情期間擴大生產線的擴充，新增或升級產能，待疫情影響減弱後，掌握市場快速復甦的機遇，使得這些企業業績優於其它產業，且出現不少業績超出預期的現象。

另一方面，食品飲料、醫療醫藥、計算機、通訊和其他電子設備製造類上市公司，普遍在 2020 年疫情期間受惠於宅經濟等因素影響，導致去年業績基期偏高。可是仍有不少公司 2021 年利用擴展新通路、降成本、增加效率、增加產品創新等一系列方式，使得上半年業績漲幅依然不俗，超出市場預期。