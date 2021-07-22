ＭＣＵ展望好 這兩檔帶頭衝  成本轉嫁客戶  產品報價持續上漲

產業升級帶動ＭＣＵ需求成長，國內廠商新唐、盛群訂單滿手，不過受到八吋晶圓代工供不應求的影響，漲價則勢在必行。

【文／吳禹潼】

漲價概念股帶起的激情近期在資本市場當中還是持續燃燒，其中，投資人相當關注的就是八吋晶圓代工產能供不應求尚未緩解的問題，即便不少晶圓代工廠商紛紛投入新產能的建置，但產能並非在一時半刻之內就能開出。據了解，目前檯面上正在進行擴產中的公司，新產能大都預計都要到二○二三年才能有較為明顯的貢獻，也就是說，八吋晶圓產能吃緊的狀況將一路熱到至少明年，而在這當中，大多採用八吋製程的微控制器（ＭＣＵ）就是首當其衝的受到影響的族群，為了因應晶圓廠價格頻頻喊漲，ＭＣＵ廠也將成本轉嫁至客戶端，帶動產品報價持續上漲。

ＭＣＵ成長態勢明顯

深入來看，ＭＣＵ應用的範圍相當廣泛，終端的需求更是非常多元，包含醫療、家電、穿戴裝置、工業用等都可見到其蹤跡，雖然二○一八年因為需求嚴重衰退，進入產業營運低潮，但去年起受到疫情帶動需求大幅攀升，ＭＣＵ的出貨跟著一併成長，再加上自動駕駛的發展推升車用電子的滲透率、物聯網興起帶動聯網節點數量增加，甚至工業四．○的發展也刺激了自動化設備的需求成長，近幾年來在各產業不斷向上升級的前提之下，全球ＭＣＵ的出貨數量和市場規模也保持著相當穩定的成長態勢。

根據知名研調機構 IC Insights 的調查數據顯示，從二○一五至二○年為止，全球ＭＣＵ產品出貨量由二二○．五八億個成長到三六○．六五億個，市場規模更從一五九．四五億美元增加至二○六．九二億美元，平均單價也有一定程度的提升，確實可說是正式迎來新一輪的產業旺季。雖然今年以來ＭＣＵ的報價頻頻上修，不過，隨著近期東南亞不少國家為圍堵新冠肺炎疫情紛紛祭出封城措施，當地工廠不得不減少上班的人數，據了解，目前半導體產業大約維持六成左右的人力，在ＩＤＭ大廠封測產能降載的情況下，ＭＣＵ市場目前依然嚴重供不應求，且下半年吃緊的狀況會比上半年更加顯著。

業界人士指出，目前全球ＭＣＵ廠商當中，除了國際ＩＤＭ大廠的ＭＣＵ產品是各大客戶的首要選擇之外，再來受到青睞的當然就是台灣的ＭＣＵ廠商，新唐、盛群、義隆、松翰、凌通、笙泉及九齊等都榜上有名。法人表示，在國際ＩＤＭ大廠領頭喊漲的帶動下，台廠也有望在第三季跟進調漲，漲幅將會落在至少一成以上的水準。

新唐獲外資按讚

盛群深耕ＭＣＵ領域多年，除了八位元外，也切入三二位元產品，其終端應用包括健康量測、小家電、物聯網、安防、ＢＬＤＣ直流無刷馬達、電源管理、顯示器等各種領域。今年訂單已經全數接滿，四月為因應晶圓代工價格進行首波全面性產品價格調漲十五％，帶動第二季業績衝高，今年上半年合併營收達三一．三四億元，年成長二七．八％，在漲價效益的發酵下，預期第二季毛利率將比第一季成長，甚至有望挑戰五成大關。由於供應鏈持續漲價，市場也傳出盛群自八月起約有八成的產品將進行漲價，屆時將依產品投片代工廠及封裝型態不同將有不同漲幅，漲幅大約落在一成至一成五之間，對於下半年營收、毛利率都將會有相當顯著的挹注，法人看好其今年整體業績可望衝上歷史新高，獲利更是有望繳出優於去年的成績單。（全文未完）

來源：《先探投資週刊》2153 期

更多精彩內容請至 《先探投資週刊》