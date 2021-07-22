〈台塑化股東會〉陳寶郎：Q3油價持續向上 下半年煉油業務將成長

台塑四寶股東會今 (22) 日由台塑化 (6505-TW) 打頭陣，對於油價走勢，董事長陳寶郎看好，第三季原油供需缺口估約 200-250 萬桶，帶動油價持續向上，下半年汽柴油外銷出口不成問題，煉油業務營運也會優於上半年。

陳寶郎指出，近期受到變種病毒影響，市場憂心疫情升溫，7 月 18 日杜拜原油一度掉到 68.6 美元，但昨日已漲回 72.23 美元，看好第三季原油價格，布蘭特原油價格可望落在 75-81 美元間。

從需求面來看，陳寶郎表示，由於第三季是傳統用油旺季，加上疫苗覆蓋率提高，商業活動增加，推升油品需求；第三季全球每日油品需求約 9800 萬桶，約是 2019 年疫情前的 97.3%，並預估第四季將增加至 9930 萬桶，約達疫情前的 98.5%。

供給方面，陳寶郎表示，OPEC + 國家達成初步協議，8 月起每日增產 40 萬桶，預期今年底前減產量會剩下 376 萬桶。

陳寶郎指出，在供給增加的同時，需求也成長，第三季原油供需缺口估約 200-250 萬桶，帶動油價持續向上，若年底前大環境未有太多變化，或沒有政治因素干擾，供需缺口估計還會有 120 萬桶，油價則預估會稍微下滑。

針對油品需求方面，陳寶郎指出，汽油受惠歐洲需求增加，加上美國疫苗覆蓋率提升，汽油價差維持約 9-10 美元，第四季為需求淡季，汽油價差會縮減，柴油價差也有撐；在煉油量提高、價差也好轉帶動下，下半年汽柴油外銷出口不成問題，煉油業務營運會比上半年好。

石化產品方面，目前乙烯、丙烯均位在相對高點，由於全球今年會有 1238 萬噸乙烯供給增加，在大量產能開出下，乙烯今年會比較辛苦。