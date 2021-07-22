〈台塑化股東會〉陳寶郎：經營環境大幅改善 市場仍有兩大不確定因素

台塑四寶股東會今 (22) 日由台塑化 (6505-TW) 打頭陣，董事長陳寶郎表示，經濟活動有逐步復甦跡象，整體經營環境已大幅改善，但包括近期 OPEC + 對原油產量意見分歧，及亞洲疫情再次升溫，市場仍有許多不確定因素，將保持謹慎態度，持續提升競爭力。

陳寶郎致詞時表示，去年上半年受新冠疫情影響，全球石油需求萎縮，油品及石化品價格也隨油價劇減而大幅下跌，營運面臨產品與原料間利差縮減，也承受龐大原料和成品庫存損失，導致上半年營運虧損。

不過，下半年隨著 OPEC 及俄羅斯等產油國持續減產，帶動油價上漲，加上疫情推動宅經濟發展，刺激石化產品需求，帶動石化原料價格上漲，使全年維持獲利。

展望今年，陳寶郎表示，隨著各國疫情趨緩及陸續解封，經濟活動有逐步復甦跡象，也帶動原油與各項石化品價格上漲，整體經營環境已大幅改善；但從近期 OPEC + 對原油產量意見分歧，及亞洲疫情再次升溫來看，市場上仍存在許多不確定因素。

陳寶郎強調，未來仍將保持謹慎態度，持續提升公司競爭力，除透過動態調整產銷計畫因應市場變化外，也會持續深化人工智慧及大數據技術在生產管理上的應用，在確保工廠穩定運轉的同時，以最適化生產提高產品價值。