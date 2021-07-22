政院：完成採購莫德納3600萬劑協議 包含次世代疫苗

外界關注防疫警戒是否調整，行政院發言人羅秉成今 (22) 日表示，蘇揆已指示各部會提前準備，研擬三級警戒措施調整鬆綁相關規畫，將由指揮中心宣布並對外說明。此外，政府昨天已經完成莫德納疫苗的採購協議，共計 3600 萬劑，包含次世代疫苗。

蘇貞昌今天在院會上表示，國內疫情趨穩定，越不能掉以輕心，疫情警戒可以考慮降級，但也要看看周邊國家的情形，不能瞬間開門，而是要緩步降級，同時也要顧及民生生計，逐步緩降時，要一體考量評估。

指揮中心表示，將以控制疫情為前提，規劃及完備相應管制措施與防疫指引後，再進行緩步解除限制措施，請各部會務必依循相關規範、妥善規劃相應作為與配套措施。

在疫苗取得方面，羅秉成指出，慈濟基金會昨天上午已與衛福部疾管署簽署捐贈 500 萬劑疫苗的合約，未來將與台積電、鴻海永齡基金會同步供貨 1500 萬劑 BNT 疫苗，蘇揆強調，這是對國人最無私的奉獻。

此外，政府昨天也完成今年第四季及明後年莫德納疫苗的採購合約，包括次世代疫苗在內共計 3600 萬劑。國產疫苗也於本周一取得緊急使用授權。

羅秉成指出，疫苗意願登記與預約系統開放迄今約 2 周，累計超過 980 萬人登記，台灣目前取得疫苗數超過 890 萬劑，預約糸統運作良好，截至 21 日，全國疫苗接種率已提升到 23.5%，累計施打超過 567 萬人次，原本規劃月底前達到 25% 的目標可望提前達成，希望朝 30% 的接種率邁進。